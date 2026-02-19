Son Mühür - Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Viktor Osimhen, hayatındaki zorlu mücadeleleri ilk kez The Players’ Tribune için yazdığı makalede anlattı. “Bataklıktan Edilen Dualar” başlıklı yazısında çocukluk döneminden Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolculuğunu aktaran yıldız oyuncu, dikkat çeken duygusal ifadelere yer verdi.
Futbol oynayabilmek için çöplükte krampon aradı
Küçük yaşta annesini kaybeden Osimhen, Lagos’taki Olusosun gecekondu bölgesinde, Afrika’nın en büyük çöp sahasının yakınında büyüdüğünü dile getirdi. Futbol oynayabilmek için çöplükte krampon aradıklarını söyleyen golcü oyuncu, “Bir ayağımda Nike, diğerinde Puma vardı” sözleriyle yaşadığı imkânsızlıkları anlattı. Ailesine katkı sağlamak için su ve portakal sattığını, kilisede çalıştığını ve drenaj kuyularını temizlediğini belirten Osimhen, bir dönem futbola ara vermesine rağmen hayallerinden vazgeçmediğini ifade etti.
Hayatını değiştiren 15 dakika
U17 Milli Takım seçmelerinde yalnızca 15 dakika süre aldığını ve bu kısa zamanda attığı iki golle hayatının yön değiştirdiğini anlatan Osimhen, “Uğurlu yeşil formamla kaderim değişti” sözlerine yer verdi. Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda 10 gol atarak gol kralı olduğunu hatırlatan yıldız futbolcu, ailesini tek odalı evden daha iyi koşullara taşıdığı günü ise “Demek ki dualar kabul olmuş” ifadeleriyle aktardı.
Pandemide babasını kaybetti
Avrupa kariyerinde Wolfsburg ve Lille formaları giyen Osimhen, COVID döneminde babasını kaybettiğini ve yanında olamamanın acısını uzun süre hissettiğini anlattı. Yaşadığı öfke ve hayal kırıklığını “Eğer futbol buysa, ne anlamı var?” sözleriyle ifade etti.
Napoli dönemi
Napoli’de teknik direktör Luciano Spalletti ile geçirdiği döneme de değinen Osimhen, 2022-2023 sezonunda elde edilen tarihi şampiyonluğun kariyerinde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Nijeryalı futbolcu, “Napoli’ye 33 yıl sonra Scudetto kazandırmak bir tarih yazmaktır” sözleriyle o günlerin kendisi için unutulmaz bir anlam taşıdığını belirtti.
Galatasaray kararını nasıl aldı?
Türkiye’ye transferi sonrası yapılan eleştirilere de değinen Osimhen, Galatasaray’ı kalbiyle seçtiğini ifade etti. Okan Buruk’un kendisine duyduğu güvenin kararında etkili olduğunu belirten yıldız oyuncu, İstanbul’a geldiği gece binlerce taraftar tarafından karşılanmasını “Bu duygu paradan daha kıymetli” sözleriyle anlattı. Yazısını “Ne istediğimi biliyor musun? Büyüklük… Kendim için değil, benim gibi olanlar için” cümleleriyle tamamlayan Nijeryalı golcü, trafikte su satan ya da çöplükte umut arayan çocuklara seslenerek hikâyesinin onlara ilham vermesini istediğini dile getirdi.