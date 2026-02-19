Avrupa kariyerinde Wolfsburg ve Lille formaları giyen Osimhen, COVID döneminde babasını kaybettiğini ve yanında olamamanın acısını uzun süre hissettiğini anlattı. Yaşadığı öfke ve hayal kırıklığını “Eğer futbol buysa, ne anlamı var?” sözleriyle ifade etti.

Napoli’de teknik direktör Luciano Spalletti ile geçirdiği döneme de değinen Osimhen, 2022-2023 sezonunda elde edilen tarihi şampiyonluğun kariyerinde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Nijeryalı futbolcu, “Napoli’ye 33 yıl sonra Scudetto kazandırmak bir tarih yazmaktır” sözleriyle o günlerin kendisi için unutulmaz bir anlam taşıdığını belirtti.

Galatasaray kararını nasıl aldı?

Türkiye’ye transferi sonrası yapılan eleştirilere de değinen Osimhen, Galatasaray’ı kalbiyle seçtiğini ifade etti. Okan Buruk’un kendisine duyduğu güvenin kararında etkili olduğunu belirten yıldız oyuncu, İstanbul’a geldiği gece binlerce taraftar tarafından karşılanmasını “Bu duygu paradan daha kıymetli” sözleriyle anlattı. Yazısını “Ne istediğimi biliyor musun? Büyüklük… Kendim için değil, benim gibi olanlar için” cümleleriyle tamamlayan Nijeryalı golcü, trafikte su satan ya da çöplükte umut arayan çocuklara seslenerek hikâyesinin onlara ilham vermesini istediğini dile getirdi.