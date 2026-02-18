Son Mühür- Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışından çok erken kopan Beşiktaş'ın, kulübe gelir sağlamak için hisse satışı gerçekleştirdiği duyuruldu.

serdar Adalı başkanlığındaki BJK yönetiminden Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan bildirimde,

''Şirketimizin ana ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından 22.000.000 adet BJKAS payı 17.02.2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satılmıştır. Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün BJKAS sermayesindeki payı %69,62'ye ulaşmıştır'' bilgisi paylaşıldı.

Hisse satışından kulübün kasasına 700 bin avro girdiğine dikkat çeken sosyal medya hesaplarında, Başkan Serdar Adalı'ya tepkiler dikkat çekti.

Kasada para mı yok?



Beşiktaş'a gönül veren sosyal medya hesaplarında öne çıkan mesajlar şöyle.

- Müthiş başkan ayda bir hisse satıyor takım da uçuyor mübarek Sergen hoca da çok başarılı!!!

- 36 milyon lira çay parası

-Bari 40-50 milyon avro için yapılmış olsa kasada 100 lira yok galiba...

- Geldiğinde hisse satmayacağım diyen adam hisse satışına başladı. Büyük zarar veriyor Beşiktaş'a.

- Hangi başkan demişti, kasada 10 milyon TL var diye. Harbi kasa boş bizim sanırım... 36 milyon TL için hisse satılıyor, koca yönetim içinde 36 milyon TL para mı çıkarmıyorlar, Beşiktaş kasası aylık veya günlük faizleriyle 36 milyon TL çıkarması gerekirken hisse satması üzücü...