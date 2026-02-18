UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı öncesi beklenmedik bir krizle sarsıldı. Gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgilere göre UEFA yetkilileri, Kadıköy'de stat genelindeki görsellerde yer alan 5 yıldızlı logoların mücadele öncesi kaldırılmasını talep etti. Maç günü yapılan denetimlerde ortaya çıkan bu gelişme, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı. Peki, UEFA neden böyle bir karar aldı ve Fenerbahçe sahaya nasıl bir logoyla çıkacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE 5 YILDIZI KALDIRIYOR MU?

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasına çıkacağı geceye, saha dışındaki 'logo krizi' damga vurdu. UEFA, kulüplerin uluslararası müsabakalarda yalnızca ulusal federasyonları tarafından tescil edilmiş resmi logolarını kullanabileceğini belirterek, stadyumdaki 5 yıldızlı görsellere müdahale etti. TFF kayıtlarında henüz 5 yıldızlı logonun tescil edilmemiş olması, UEFA'nın bu sert tutumu sergilemesindeki temel sebep olarak gösteriliyor. Kulübün, maç saatine kadar stat içi görselleri UEFA standartlarına uygun hale getirmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Saha dışındaki bu gerginliğe rağmen tüm gözler 19 Şubat Perşembe akşamı oynanacak olan son 16 play-off turu ilk maçına çevrildi. Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki bu kritik mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş öncesi Kadıköy'den avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor.

KADIKÖY'DE TANIDIK RAKİP VE MUHTEMEL KADROLAR

Gecenin bir diğer önemli detayı ise Nottingham Forest'ın başında, Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştıran Vitor Pereira'nın bulunması. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Edson Alvarez ile listeye yazılamayan Mert Günok ve Anthony Musaba bu maçta görev yapamayacak. Fenerbahçe'nin sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem ve Talisca 11'i ile çıkması bekleniyor.