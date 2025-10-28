Son Mühür- Gelinlik ve abiye tasarımlarıyla dünya çapında tanınan Oleg Cassini, 14 yıldır sürdürdüğü Türkiye operasyonlarını sonlandırdı.

“Teşekkürler Türkiye” mesajıyla duyurdular

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, markaya yıllar boyunca gösterilen ilgiye vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” ifadeleri yer aldı. Şirketin resmi internet sitesinde de “Teşekkürler Türkiye” mesajı paylaşıldı.

Gelinlik ve abiye tasarımlarıyla tanınıyordu

Amerikalı ünlü tasarımcı Oleg Cassini’nin adını taşıyan marka, özellikle zarif gelinlikleri ve abiye koleksiyonlarıyla biliniyordu.

Türkiye’deki birçok şehirde mağazaları bulunan marka, modern çizgileri ve kaliteli kumaşlarıyla düğün hazırlığı yapan kadınların vazgeçilmez tercihlerinden biri haline gelmişti.

Klasik ve çağdaş çizgiyi harmanlayan tasarımlarıyla dikkat çeken marka, her zevke hitap eden geniş koleksiyonlarıyla öne çıkıyordu.

Türkiye pazarında güçlü bir yer edinmişti

2000’li yılların sonlarında Türkiye pazarına giren Oleg Cassini, kısa sürede gelinlik sektöründe önemli bir konuma ulaştı.

Özellikle düğün sezonlarında satış rekorları kıran marka, mağaza deneyimi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla adından söz ettirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok büyük şehirde mağazaları bulunan Oleg Cassini, yıllar boyunca binlerce gelin adayının tercihi olmuştu.