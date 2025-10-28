Son Mühür- Mahkeme süreci devam eden davada, tahliye kararının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf başvurusu gerçekleştirildi. Başsavcılık, alınan kararın incelenmesi için dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Sürecin, yargılamanın devam ettiği mahkemede ve istinaf aşamasında yakından takip edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Kadıköy’deki tarihi bit pazarında 24 Ocak sabahı saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda, Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Olay anında U.B.’nin de Minguzzi’yi tekmelediği öğrenildi. Ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Sanıklar hakkında dava açılmıştı

Soruşturmanın ardından B.B. ve U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde ayrıca B.B. hakkında “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan da yeni bir soruşturma başlatıldı.

Cinayette kullanılan bıçak incelendi

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan bıçak, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde incelemeye alındı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10,3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz ve yeşil plastik kabzalı olduğu tespit edildi. Bu bulgular dava dosyasına delil olarak eklendi.

Dava süreci devam ediyor

Tahliye kararının ardından yapılan istinaf başvurusunun değerlendirilmesi sürerken, kamuoyunun yakından takip ettiği davada yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.