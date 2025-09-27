Son Mühür - Türkiye'de beyaz et sektörüne yönelik yürütülen detaylı soruşturma süreci tamamlandı. Rekabet Kurulu, rekabete duyarlı bilgi paylaşımında bulundukları belirlenen şirketlere toplam 3 milyar 704 milyon TL idari para cezası verdi. Soruşturma kapsamında BEYPİLİÇ, BOLEZ, KESKİNOĞLU, LEZİTA ve ŞENPİLİÇ uzlaşma talebinde bulundu. Kurul tarafından kabul edilen bu başvurular doğrultusunda şirketler, rekabete aykırı bilgi alışverişini kabul etti. Uzlaşma kapsamında firmalara %25 indirimli ceza uygulanarak toplamda 1 milyar 29 milyon TL ceza kesildi. Ayrıca bir firmaya yönelik ihlal tespit edilmedi.
Ceza verilen markalar
- BEYPİLİÇ: 244,6 milyon TL
- BOLEZ: 41,1 milyon TL
- KESKİNOĞLU: 107,9 milyon TL
- LEZİTA: 277,8 milyon TL
- ŞENPİLİÇ: 357,6 milyon TL
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında AKPİLİÇ, ASPİLİÇ, BAKPİLİÇ, BANVİT, BUPİLİÇ, ERPİLİÇ, GEDİK ve HASTAVUK’un da rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Bu sekiz şirkete toplamda 2 milyar 674 milyon TL idari para cezası uygulandı:
- AKPİLİÇ: 28,9 milyon TL
- ASPİLİÇ: 118,1 milyon TL
- BAKPİLİÇ: 104,7 milyon TL
- BANVİT: 947,3 milyon TL
- BUPİLİÇ: 129,8 milyon TL
- ERPİLİÇ: 817,1 milyon TL
- GEDİK: 419,5 milyon TL
- HASTAVUK: 108,9 milyon TL
Bunun yanı sıra, soruşturma sürecinde değerlendirilen CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ’de herhangi bir rekabet ihlali tespit edilmediği için bu firmaya ceza verilmedi.