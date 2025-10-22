Son Mühür - “Aile Bir İmtihandır” dizisinin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı yapımın yayın tarihi ise şimdilik netlik kazanmadı.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisiyle yeniden gündeme geldi. İddialara göre başarılı oyuncu, “Aile Bir İmtihandır” adlı dizide bölüm başı 4 milyon 250 bin TL ücret alacak.

Afra Saraçoğlu ile partner olacak