Son Mühür - “Aile Bir İmtihandır” dizisinin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı yapımın yayın tarihi ise şimdilik netlik kazanmadı.
4 milyon 250 bin TL alacak
Ekranlardan bir süredir uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisiyle yeniden gündeme geldi. İddialara göre başarılı oyuncu, “Aile Bir İmtihandır” adlı dizide bölüm başı 4 milyon 250 bin TL ücret alacak.
Afra Saraçoğlu ile partner olacak
51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu’nun aynı projede partner olarak yer alması, izleyiciler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aralarındaki yaş farkının ekran kimyasına nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, yapım ekibi bu farkın güçlü senaryo ve derinlemesine karakter yapısıyla avantaja dönüşeceğine inanıyor.