Son Mühür- Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen bir soru nedeniyle gündem oldu.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Saraçoğlu, yeni projesi A.B.İ. dizisi öncesinde katıldığı programda yaşanan diyalogla dikkat çekti.

Programdaki soru gündem yarattı

Program sunucusunun, Saraçoğlu’na geçmişte rol aldığı dizi ve filmlerdeki partnerlerine ilişkin olarak, “Şu ana kadarki partnerlerinden ‘çok kötü kokuyordu’ dediğin oldu mu?” sorusunu yöneltmesi stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

“Bu çok ayıp bir soru”

Sorunun ardından tepkisini net bir şekilde dile getiren Afra Saraçoğlu, bu tarz bir sorunun uygun olmadığını vurguladı.

Ünlü oyuncu, “Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp, tabii ki cevap veremem” diyerek rahatsızlığını ifade etti.

Yanlış anlaşılma endişesi yaşadı

Saraçoğlu, sessiz kalmasının yanlış yorumlanabileceğini düşündüğünü belirterek açıklamasını sürdürdü. Oyuncu, “Şimdi insanlar ‘Hımm demek ki vardı’ diyecekler. Hayır, yoktu” sözleriyle herhangi bir ima ya da üstü kapalı mesaj vermek istemediğinin altını çizdi.

Yeni projeye odaklandı

Yaşanan bu diyalog sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Afra Saraçoğlu’nun asıl odağının Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçeceği A.B.İ. dizisi olduğu öğrenildi. Oyuncunun yeni projesi şimdiden merakla bekleniyor.