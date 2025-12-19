Son Mühür- Ünlü sanatçı Güllü’nün yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki incelemeler derinleştirildi. Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Düşüş anını gördüm”

Dosyada yer alan tanık ifadeleri de dikkat çekti. Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu, savcılıkta verdiği ifadede olay anına ilişkin gözlemlerini aktardı. Ulu, ifadesinde, Tuğyan’ın annesine arkadan sarıldığını ve kısa bir süre sonra Güllü’nün pencereden düştüğünü gördüğünü belirtti. Tanık, düşüş anına bizzat şahit olduğunu söyledi.

Oğlunun ifadesi dosyada yer aldı

Soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de dosyaya giren beyanlarında, kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter’in özel hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gülter, ifadesinde, annesi ile Tuğyan arasında yaşanan aile içi gerilimlere ve Tuğyan’ın özel ilişkilerinin bu süreçte etkili olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Cezaevinden gönderilen mesajlar ortaya çıktı

Soruşturmada yeni bir gelişme olarak, tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in 26 Mayıs 2025 tarihinde Bircan Dülger’e gönderdiği mesajlar kamuoyuna yansıdı. Mesajların, “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programında yayınlandığı öğrenildi.

Mesaj içerikleri dosyaya girdi

Programda paylaşılan mesajlarda, Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadelerinde ağır ve dikkat çekici cümlelerin yer aldığı görüldü. Söz konusu mesajların soruşturma dosyasına dahil edildiği ve adli sürecin bu yeni deliller ışığında devam ettiği belirtildi.

Adli süreç devam ediyor

Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in yargı süreci devam ederken, dosyaya giren yeni mesajların ve tanık ifadelerinin davanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.