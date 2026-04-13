Son Mühür- Pakistan'ın ev sahipliğinde ABD ve İran arasındaki barış masasının devrilmesinin ardından Başkan Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka haberi küresel piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.

Güne yüzde 1'i aşan hızlı düşüşle giriş yapan BIST 100 endeksi ASELSAN ve Tüpraş'ın öncülüğünde toparlanma sinyalleri vererek 14.000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı.



Bankacılık sektörü satış tarafında...



Endeksin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Hafta sonu ABD ile İran arasındaki Pakistan’daki görüşmelerde ilerleme kaydedilmeyince petrol fiyatları yeniden 105 dolara kadar fırlamış oldu.



Erken açılan Asya piyasalarında da gerileme ile birlikte Borsa İstanbul tarafında negatif bir açılış vardı.

Bizdeki açılış rakamlarına baktığımda Uzakdoğu’dan ve Avrupa’dan biraz daha fazla aşırı bir satış geldiğini gördük.

Doğal olarak cuma günü yüksek bir kapanış yapmış, moralli giden piyasada bankacılık endeksi yüksek primiyle dikkat çekmişti. Bugün en çok verdikleri bankacılık oldu.



Endeks toparlanma sinyali veriyor...



Cuma günü verilen petrol türevleri sektörü ve silah sektörünü tekrardan alarak başladılar fakat sabah saatlerinde bizim satışlarımız biraz aşırıya kaçtı düşüncesiyle daha sonra gelen alışlarla birlikte şimdilik bir toparlanmayı yaşıyor.

Belirsizliğin yüksek olduğu bu piyasada 14.000 seviyesinde bir direncimiz var. 14.500 seviyesinde bir zirvemiz vardı, bu seviyelerin geçilip geçmeyeceğine bakmamız lazım. Bölgeden gelen haberlere yeniden piyasalar duyarlı davranmaya başladılar'' hatırlatmasında bulundu.

