Gümüşhane Üniversitesi, bugün merkez kampüslerinde yaşanan silahlı rehine olayıyla sarsıldı. Üniversite Rektörlüğü, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rehin alınan personelimiz herhangi bir sağlık sorunu olmadan güvenli bir şekilde kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

Rektörlükten açıklama

Üniversite yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın hızlı ve koordineli müdahaleler sayesinde kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Üniversitemizde bugün yaşanan ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz rehine olayı, ilgili birimlerimizin hızlı müdahalesiyle sonlandırılmıştır.

Rehin alınan personelimiz sağlık durumu iyi şekilde kurtarılmıştır. Olayın ardından güvenlik güçlerimiz ve üniversite yönetimi tüm tedbirleri almış, süreç titizlikle yürütülmüştür. Sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanmasına katkı sunan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz” denildi.

Ne olmuştu?

Olay, öğle saatlerinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında meydana gelmişti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve üniversitede memur olarak görev yapan H.T., aynı fakültede çalışan D.B. isimli kadın personeli tabanca ile rehin almıştı. Silah seslerinin duyulmasının ardından fakültede kısa süreli panik yaşandı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, özel harekat, sağlık ve müzakere ekibi sevk edildi. Üniversite yönetimi, fakülte çevresini araç ve yaya girişlerine kapatarak geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi, müdahale ihtimaline karşı hazırlıklar tamamlandı.

Müzakere süreci

Emniyet güçleri, şüpheliyi ikna ederek rehin tutulan personelin güvenli şekilde serbest bırakılması için müzakere yöntemini uyguladı. Ekipler, temel öncelik olarak D.B.’nin can güvenliğini sağlamak ve olayın kan dökülmeden sonlanmasını hedefledi.

Olaya ilişkin son durum

Güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesiyle rehin alınan personel sağ salim kurtarıldı. Üniversite yönetimi, süreçte görev alan tüm güvenlik ekiplerine teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.