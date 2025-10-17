Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Türkiye Beyazay Derneği arasında, engelli bireylerin yaşamın her alanına katılımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. MCBÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Manisa Şube Başkanı Mimar Fisun Kumbaracı, Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Koyunsever ve MCBÜ Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç katıldı.

Eğitim ve istihdamda eşit fırsat hedefi

Protokol kapsamında taraflar; engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak, erişilebilirlik standartlarını güçlendirmek, istihdam ve eğitim olanaklarını geliştirmek üzere ortak çalışmalar yürütecek. Üç yıl süreyle geçerli olacak anlaşma, üniversite ile dernek arasında sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturacak.

“Engelsiz yaşam vizyonuna katkı sağlayacak”

Törende konuşan Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, protokolün Türkiye genelinde engelsiz yaşam vizyonuna katkı sağlayacağını belirterek, “Bu iş birliği, hem farkındalık hem de erişilebilirlik açısından ülkemizdeki engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile kurulan bu köprü, akademik gücü sahadaki tecrübemizle birleştiriyor” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise, üniversitenin erişilebilirlik ve kapsayıcılık konularındaki çalışmalarının bu protokolle daha da güçleneceğini vurguladı. Kibar, “Eğitimden istihdama, kültürden spora kadar her alanda engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Bu anlaşma, MCBÜ’nün sosyal sorumluluk vizyonunun önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.