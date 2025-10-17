Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 19 yaşındaki M.A.İ.A., 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.’ya şiddet uygulayarak üzerine kaynar su döktü. Olayın ardından babası G.A. ile birlikte gözaltına alınan M.A.İ.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Anne ise oğluna ve eşine yönelik şikayetini geri çekti.

Camiye izinsiz giriş

Olaydan önce ilçede Lalapaşa Camisi’nde de bir ihlal yaşandı. İmam, 29 Eylül saat 15.30 civarında imam odasının kilidinin kırıldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede camiye izinsiz giren kişilerin T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.G. ve M.E.A. tutuklandı.

Ağabeyden şiddet ve sosyal medya paylaşımı

Olayın ardından M.A.İ.A., kız kardeşi S.A.’ya şiddet uyguladı, üzerine kaynar su döktü ve ayaklarını öptürmeye zorladı. Tüm bu anlar M.A.İ.A. tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde ağabeyin, kız kardeşine “Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile” diyerek şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Polis baskını ve yaralanma

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis, M.A.İ.A.’nın adresine operasyon düzenledi. Baskın sırasında M.A.İ.A., tişörtünü yakıp bıçakla kendine zarar verdi. Kolundan yaralanan şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü. Tedavi sonrası emniyete götürülen M.A.İ.A., ardından adliyeye sevk edildi. Babası G.A. da gözaltına alındı ve her iki şüpheli tutuklandı.

Çocuğa koruma ve destek

Manisa Valiliği talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, S.A. için koruma ve destek tedbirleri başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, S.A. İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi tarafından koruma altına alındı. Kız çocuğu, barınma, psikolojik destek ve sağlık taramasından yararlanacak.

Anne şikayetini geri çekti

Olayın ardından anne, hem eşi hem de oğluna yönelik şikayetini geri çekti. Anne, cezaevinde bulunan oğluyla görüşerek, M.A.İ.A.’nın yaşananlar sonrası pişmanlığını dile getirmesi üzerine şikayetini geri çektiğini belirtti.