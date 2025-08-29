Son Mühür- Üniversite eğitimi, çoğu öğrenci için ailesinden ve doğduğu şehirden uzakta yeni bir hayata adım atmak anlamına geliyor.

Ancak barınma, ulaşım, beslenme ve sosyal ihtiyaçlar derken öğrencilerin bütçeleri her geçen yıl daha da zorlanıyor.

Özel yurt, ev kiralama ya da devlet yurtlarında kalma seçenekleri bulunsa da, özellikle büyük şehirlerde artan kira ve yaşam giderleri öğrencileri farklı çözümler aramaya itiyor.

İstanbul

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye’nin en pahalı şehri olan İstanbul’da, öğrenciler için mütevazı bir evin kirası bile 26 bin TL’den başlıyor. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Fatih’te 2+1 daireler 25-35 bin TL arasında değişirken, Avcılar’da 10-20 bin TL’ye daha uygun seçenekler bulunabiliyor.

Kira: 26-35 bin TL

Ulaşım: 700 TL

Gıda: 4.250 TL

Sosyalleşme: 2.000 TL+

Kırtasiye: 1.000 TL

İletişim (internet ve telefon): 500 TL

Toplam aylık ortalama: 34.450 TL

İzmir

Kordon’da keyif yapmak cazip olsa da İzmir’de yaşam maliyetleri öğrenciler için oldukça yüksek. Kira fiyatları 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kira: 25 bin TL’ye kadar

Ulaşım: 480 TL

Gıda: 4.000 TL

Sosyalleşme: 2.000 TL

Kırtasiye: 1.000 TL

İletişim: 500 TL

Toplam aylık ortalama: 33.000 TL

Ankara

Başkent Ankara, diğer büyükşehirlere göre öğrenciler için daha ekonomik görünüyor. Ancak kira fiyatları 23 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Kira: 23 bin TL’ye kadar

Ulaşım: 700 TL

Gıda: 3.800 TL

Sosyalleşme: 2.000 TL

Kırtasiye: 1.000 TL

İletişim: 420 TL

Toplam aylık ortalama: 31.000 TL

Muğla

Turistik bölge olması nedeniyle Muğla’da kiralar öğrenciler için oldukça yüksek.

Kira: 25 bin TL’yi aşabiliyor

Ulaşım: 300 TL

Gıda: 4.000 TL

Sosyalleşme: 2.000 TL

Kırtasiye: 1.000 TL

İletişim: 500 TL

Toplam aylık ortalama: 32.800 TL

Eskişehir

“Öğrenci Dostu Şehir” unvanını bu yıl da alan Eskişehir, diğer şehirlere göre çok daha ekonomik bir tablo çiziyor.

Kira: 15 bin TL civarı

Ulaşım: 300 TL

Gıda: 3.200 TL

Sosyalleşme: 1.800 TL

Kırtasiye: 900 TL

İletişim: 350 TL

Toplam aylık ortalama: 21.550 TL

Van

Üniversite eğitimi için Van’ı tercih eden öğrenciler daha düşük maliyetlerle geçinebiliyor.

Kira: 13.500 TL

Ulaşım: 500 TL

Gıda: 2.800 TL

Sosyalleşme: 1.400 TL

Kırtasiye: 800 TL

İletişim: 320 TL

Toplam aylık ortalama: 19.320 TL

Diyarbakır

Hem tarihi dokusuyla hem de öğrenci yaşamıyla dikkat çeken Diyarbakır’da giderler nispeten daha düşük.

Kira: 14 bin TL

Ulaşım: 500 TL

Gıda: 2.900 TL

Sosyalleşme: 1.450 TL

Kırtasiye: 850 TL

İletişim: 300 TL

Toplam aylık ortalama: 20.000 TL