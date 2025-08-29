Son Mühür- Üniversite eğitimi, çoğu öğrenci için ailesinden ve doğduğu şehirden uzakta yeni bir hayata adım atmak anlamına geliyor.
Ancak barınma, ulaşım, beslenme ve sosyal ihtiyaçlar derken öğrencilerin bütçeleri her geçen yıl daha da zorlanıyor.
Özel yurt, ev kiralama ya da devlet yurtlarında kalma seçenekleri bulunsa da, özellikle büyük şehirlerde artan kira ve yaşam giderleri öğrencileri farklı çözümler aramaya itiyor.
İstanbul
Hürriyet'in haberine göre; Türkiye’nin en pahalı şehri olan İstanbul’da, öğrenciler için mütevazı bir evin kirası bile 26 bin TL’den başlıyor. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Fatih’te 2+1 daireler 25-35 bin TL arasında değişirken, Avcılar’da 10-20 bin TL’ye daha uygun seçenekler bulunabiliyor.
Kira: 26-35 bin TL
Ulaşım: 700 TL
Gıda: 4.250 TL
Sosyalleşme: 2.000 TL+
Kırtasiye: 1.000 TL
İletişim (internet ve telefon): 500 TL
Toplam aylık ortalama: 34.450 TL
İzmir
Kordon’da keyif yapmak cazip olsa da İzmir’de yaşam maliyetleri öğrenciler için oldukça yüksek. Kira fiyatları 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Kira: 25 bin TL’ye kadar
Ulaşım: 480 TL
Gıda: 4.000 TL
Sosyalleşme: 2.000 TL
Kırtasiye: 1.000 TL
İletişim: 500 TL
Toplam aylık ortalama: 33.000 TL
Ankara
Başkent Ankara, diğer büyükşehirlere göre öğrenciler için daha ekonomik görünüyor. Ancak kira fiyatları 23 bin TL’ye kadar yükseliyor.
Kira: 23 bin TL’ye kadar
Ulaşım: 700 TL
Gıda: 3.800 TL
Sosyalleşme: 2.000 TL
Kırtasiye: 1.000 TL
İletişim: 420 TL
Toplam aylık ortalama: 31.000 TL
Muğla
Turistik bölge olması nedeniyle Muğla’da kiralar öğrenciler için oldukça yüksek.
Kira: 25 bin TL’yi aşabiliyor
Ulaşım: 300 TL
Gıda: 4.000 TL
Sosyalleşme: 2.000 TL
Kırtasiye: 1.000 TL
İletişim: 500 TL
Toplam aylık ortalama: 32.800 TL
Eskişehir
“Öğrenci Dostu Şehir” unvanını bu yıl da alan Eskişehir, diğer şehirlere göre çok daha ekonomik bir tablo çiziyor.
Kira: 15 bin TL civarı
Ulaşım: 300 TL
Gıda: 3.200 TL
Sosyalleşme: 1.800 TL
Kırtasiye: 900 TL
İletişim: 350 TL
Toplam aylık ortalama: 21.550 TL
Van
Üniversite eğitimi için Van’ı tercih eden öğrenciler daha düşük maliyetlerle geçinebiliyor.
Kira: 13.500 TL
Ulaşım: 500 TL
Gıda: 2.800 TL
Sosyalleşme: 1.400 TL
Kırtasiye: 800 TL
İletişim: 320 TL
Toplam aylık ortalama: 19.320 TL
Diyarbakır
Hem tarihi dokusuyla hem de öğrenci yaşamıyla dikkat çeken Diyarbakır’da giderler nispeten daha düşük.
Kira: 14 bin TL
Ulaşım: 500 TL
Gıda: 2.900 TL
Sosyalleşme: 1.450 TL
Kırtasiye: 850 TL
İletişim: 300 TL
Toplam aylık ortalama: 20.000 TL