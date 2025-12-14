Son Mühür- Son bir yılda sadece yüzde 11'lik getiri sağlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi umudunu 2026'ya ertelemiş gözüküyor.

CNBC-e'ye konuk olan NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Alparslan Budak, Borsa'nın önümüzdeki yıl beklentilerin üzerinde yükselebileceğine işaret etti.

''Küresel piyasalardaki gelişmelerden Türkiye'de olumlu yönde en ciddi etkilenecek tarafın borsa olduğunu düşünüyorum'' diyen Budak,

''Çünkü iki yıldır biliyorsunuz, 10 bin-11 bin civarında sıkışmış bir borsa endeksimiz var. Enflasyonun yüzde 40-30 civarlarında olduğu bir ülkede, yani 2 yıl boyunca, 9-10 bin endeks seviyelerinde sabit giden bir borsanın 3'üncüyılda da aynı düşük performans göstermesi beklenmez. Ben önümüzdeki yılın borsa yılı olacağını düşünüyorum açıkçası.'' mesajı verdi.

Yabancılar ne zaman gelir?



''Bu aynı zamanda yabancı da gelecek, yabancı borsaya da gelir cümlesini kurdurtan bir gelişme midir?'' sorusunu yanıtlayan Alparslan Budak,

''Bence kesinlikle olacaktır. Yabancının Türkiye'ye tekrar gelişi içn birkaç faktörü var.

Birincisi yurt dışı faktörler. Eğer şu an konuşmakta olduğumuz öngörü ve senaryo tutarsa, yani globalde faiz indirimleri devam ederse likiditenin arttığı bir ortamda öncelikle gelişmekte olan ülkelere yatırım akışı olacaktır. Türkiye son 2-3 yıldır gelişmekte olan ürünler arasında hak etmediği oranda çok geride kaldı.

Dolayısıyla parlayan yıldız olması yüksek ihtimal.

Faiz düşüşü, likidite artışı ve Türkiye'nin kendi makroekonomik dengelerinin iyileşmesi. Bu üç faktöre dayalı olarak ben yurt dışından bir akış bekliyorum açıkçası.'' vurgusunda bulundu.