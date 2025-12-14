Son Mühür- Yatırım araçları içinde performansıyla hayal kırıklığı yaratan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.000 puan üzerinde kalıcı olacağını gösteren bir haftayı geride bıraktı.

''TCMB’nin politika faizinde beklentilere paralel 150 baz puan indirime gittiği kritik haftayı geride bırakan Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 2,76 değer artışıyla güçlü bir kapanış gerçekleştirdi.'' hatırlatmasında bulunan ekonomist Ali Cenk Gözen,

''Son iki haftanın lokomotifi olan bankacılık endeksinde (XBANK) yüzde 0,50 ile daha ılımlı bir fiyatlama görülürken;

BIST-100’de Kuyas (yüzde 33,20), Coca Cola İçecek (yüzde 15,49) ve Medical Park (yüzde 10,43) hisseleri haftanın en çok yükselenleri olarak dikkat çekti.'' değerlendirmesinde bulundu.



Önümüzdeki hafta neler takip edilecek?



Gelecek haftanın gündeminin nispeten sakinleştiğine dikkat çeken Ali Cenk Gözen,

''Yurt içinde bütçe dengesi, konut satışları ve tüketici güven endeksi verileri öne çıkarken; küresel piyasalarda ABD ve Avrupa’dan gelecek öncü PMI verileri ile BoE’nin faiz kararı yakından izlenecek.'' bilgisini paylaştı.