Yeni yıl yaklaşırken, Antalya'da evlerinde kutlama yapmayı planlayan yurttaşların alışveriş hareketliliği başladı. Yapay çam ağaçları, renkli süs eşyaları ve Noel Baba kostümleri gibi geleneksel yılbaşı ürünlerinin maliyeti, tercihe göre 2 bin TL ile 22 bin 500 TL arasında geniş bir aralıkta değişiklik gösteriyor.

Yılbaşı alışverişinde en çok tercih edilen ürünler

Antalya'da yaşayanlar ve kenti ziyaret eden yabancılar, yeni yılı evlerinde keyifli bir ortamda karşılamak için hediyelik eşya mağazaları ve çevrim içi satış platformlarına yoğun ilgi gösteriyor. Ev süslemelerinde listenin başında yine yapay çam ağaçları ile birlikte Noel Baba kostümleri yer alıyor.

Yılbaşı ruhunu yansıtan en çok satan ürünler arasında; çam ağacı süslemeleri için kullanılan yıldız figürleri, parlak küreler ve küçük hediye paketleri öne çıkıyor. Ayrıca kutlamayı eğlenceli hale getirmek isteyenler, Noel Baba şapkası, sakalı ve tam kostümüne büyük talep gösteriyor. Mağazalarda, özellikle son bir haftada Noel Baba aksesuarları, yapay çam ağaçları ve süsleme malzemeleri satışında belirgin bir artış gözlemlendi.

Süsleme maliyetinde yüzde 40 fiyat artışı

Hediyelik eşya mağazası sorumlusu Behice Öztürk, bu sene insanların yılbaşını evde kalabalık gruplarla kutlama eğiliminde olduğunu ve hazırlıklara erken başladığını belirtti. Öztürk, bireysel alışverişin yanı sıra otel ve restoran gibi işletmelerin de süsleme malzemeleri için mağazalarına geldiğini, kentteki yabancı turistlerin ise süslemelere yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Öztürk, ürünlerin güncel fiyatlarına dair detaylı bilgi verdi:

En çok rağbet gören 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı 2 bin 450 TL, 90 santimetrelik küçük boy ağaç 350 TL, 180 santimetrelik ağaç 3 bin 250 TL ve 3 metrelik büyük boy ağaç 15 bin TL’den satılıyor.

Ağaç süslemelerinde kullanılan 6'lı çan 245 TL, 4'lü süs treni 245 TL, 6'lı top 125 TL, 4'lü küçük Noel Baba maketi 175 TL, 12'li fiyonk 60 TL, ağaç tepeliği 300 TL ve LED ışıklar 245 TL fiyat etiketleriyle alıcı buluyor.

Behice Öztürk, yapay çam ağacı ve süsleme malzemelerinin fiyatlarının bu yıl geçen seneye göre yaklaşık yüzde 40 oranında arttığına dikkat çekti.

Noel Baba kostümü ve toplam bütçe

Öztürk'ün aktardığına göre, bir evin yapay yılbaşı ağacı ve süslemeleri için ayırması gereken toplam maliyet, seçilen ağacın boyutu ve süsleme yoğunluğuna göre 2 bin TL ile 22 bin 500 TL arasında değişiyor. En çok tercih edilen süsleme malzemeleri arasında; renkli toplar, Noel Baba maketleri, yıldızlar, çelenkler ve çok sıralı ışıklar bulunuyor.

Noel Baba kostümlerine olan yoğun ilgiyi de belirten Öztürk, "En çok satılan Noel Baba şapkası 205 TL, sakal 250 TL ve kostüm takımı ise 1750 TL’ye alıcı buluyor," diyerek, yeni yılı evde eğlenceli karşılamak isteyenlerin bütçe ve zevklerine göre hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.