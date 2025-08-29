Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Çarşamba günü benzine yapılan 1 lira 21 kuruşluk zammın ardından bu kez motorin fiyatlarına artış bekleniyor.

Benzine zam gelmişti

Hafta ortasında gelen zamla birlikte benzin fiyatları İstanbul’da 52,84 TL’ye, bazı illerde ise 55 TL’nin üzerine çıktı. Otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Sırada motorin var

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına da 1 lirayı aşan bir zam yapılması öngörülüyor. Zammın 29 Ağustos 2025 gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İZMİR

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 53,43 TL

Otogaz: 26,33 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 52,15 TL

Otogaz: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 52,03 TL

Otogaz: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

Otogaz: 26,40 TL