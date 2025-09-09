Son Mühür - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2025 YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleştiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adaylara verilen ek sürenin 12 Eylül'e kadar geçerli olacağını duyurdu.

Öğrencilere çağrı yaptı

Özvar paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum.”