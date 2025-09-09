Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin kruvaziyer turizmi verilerini paylaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye limanlarını ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısının Ağustos’ta 357 bin 646 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti. Ocak-Ağustos döneminde ise kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398 olduğunu aktardı.

Limanlara gelen gemi sayısında artış

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre, ağustos ayında Türkiye limanlarını ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3 artarak 203 oldu. Bakan Uraloğlu, yılın en yoğun kruvaziyer trafiğinin bu ay gerçekleştiğini vurgulayarak, yolcu sayısındaki artışın da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Ocak-Ağustos döneminde limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının 878 olarak gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 yükseldiğini kaydetti.

Kuşadası Limanı zirvede

Ağustos ayında liman bazında değerlendirildiğinde Kuşadası Limanı ön plana çıktı. Kuşadası Limanı, 84 kruvaziyer gemi ve 162 bin 316 yolcu ile en yoğun liman olurken, İstanbul limanlarına 41 gemi ve 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı’na 22 gemi ve 27 bin 575 yolcu ulaştı. Diğer limanlara ise 56 gemi ve 58 bin 302 yolcu geldi.

Ocak-Ağustos döneminde de Kuşadası Limanı, 400 kruvaziyer gemi ve 679 bin 246 yolcu ile en fazla ziyaret edilen liman oldu. Bu limanı sırasıyla İstanbul limanları 168 gemi ve 410 bin 577 yolcu, Bodrum Limanı 76 gemi ve 95 bin 122 yolcu takip etti.