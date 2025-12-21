Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitimiyle ilgili milyonlarca öğrenciyi ve aileyi yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemenin detaylarını paylaştı. Katıldığı bir televizyon programında yükseköğretim sistemindeki dönüşüm çalışmalarını anlatan Özvar, 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yılda tamamlanmasına olanak sağlayacak yeni bir model üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu düzenleme ile öğrencilerin zamanı daha verimli kullanması ve iş hayatına daha erken atılabilmesi hedefleniyor.

YÖK tarafından yürütülen çalışmaya göre, eğitim süresinin kısaltılması program içeriklerinin veya akademik yetkinliklerin azaltılması anlamına gelmiyor. Mevcut müfredatın yoğunlaştırılarak daha kısa bir takvimde tamamlanmasını öngören bu model, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Özellikle ikinci öğretimin kaldırılmasıyla üniversitelerde oluşan kapasite ve zaman boşluğunun bu yeni sistemle daha etkin değerlendirilmesi planlanıyor.

4 Yıllık Eğitim 3 Yılda Nasıl Tamamlanacak?

YÖK Başkanı Özvar’ın açıkladığı modele göre, bir akademik yıl içerisinde mevcut olan iki sömestir yapısı üç sömestire çıkarılıyor. Şu an 14 hafta süren sömestirler, daha yoğun ve kompakt bir programla 11-12 haftaya indirilecek. Böylece yaz döneminin de bir kısmını kapsayacak şekilde, bir takvim yılına üç eğitim dönemi sığdırılacak. Bu sistem sayesinde öğrenciler, normalde 4 yıla yayılan 8 sömestirlik eğitimi, 3 yıl içerisinde tamamlayabilecek.

Yeni modelde akademik kaliteden taviz verilmeyecek. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak için gerekli olan 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi yükü aynen korunuyor. Öğrenciler aynı dersleri, projeleri ve akademik çalışmaları eksiksiz olarak yerine getirecek ancak bu süreci zamana yaymak yerine daha yoğun bir tempoda tamamlayacak. Benzer şekilde 2 yıllık ön lisans programlarında da 120 AKTS şartı aranmaya devam edecek ve öğrenciler eğitimlerini daha kısa sürede bitirme imkanına sahip olacak.

Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yükseköğretim Kurulu, bu köklü değişikliği 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyor. Çalışmaların tamamlanması durumunda yeni sistem önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak. Eğer hazırlıklar bu tarihe yetişmezse, uygulama bir sonraki akademik yıla ertelenecek. Türkiye’de devlet üniversiteleri genelinde ilk kez uygulanacak bu modelin benzer örnekleri, halihazırda bazı vakıf üniversitelerinde pilot olarak uygulanıyor. Özvar, bu değişiklikle birlikte öğrencilerin hem eğitim maliyetlerinden tasarruf edeceğini hem de ekonomiye daha erken katkı sağlayacağını vurguladı.