ÖSYM, kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen engelli adayların beklediği 2026 yılı sınav ve yerleştirme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için belirlenen tarihler, adayların çalışma programlarını ve başvuru süreçlerini netleştirdi. Sınavın uygulanacağı tarih ve başvuru aralıkları, resmi takvimle birlikte kesinlik kazandı.

Takvime göre, adayların eğitim durumlarına göre katıldığı yazılı sınav ile ilkokul mezunu adayların tabi olduğu kura usulü yerleştirmeler için farklı başvuru dönemleri uygulanıyor. Adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav takviminin adayların hazırlık süreçlerini planlamaları adına erkenden erişime açıldığını belirtti.

EKPSS Sınav ve Başvuru Tarihleri

2026 EKPSS oturumu, 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Sınava katılacak adaylar için başvuru süreci 4 Şubat 2026 tarihinde başlayıp 24 Şubat 2026 tarihinde sona eriyor.

Belirtilen süre içinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günleri 3-4 Mart 2026 olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 14 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılıyor.

Kura Usulü Başvurular Ne Zaman?

Sınava girmeyip kura usulü ile yerleşecek adaylar için başvuru süreci sınavdan sonra başlıyor. Kura başvuruları 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınıyor.

Kura başvurusu için geç başvuru tarihleri ise 3-4 Haziran 2026 olarak takvimde yer alıyor. Adaylar, engel durumlarını belirten raporları ve diğer gerekli belgeleriyle birlikte başvuru sürecini takip ediyor.