Galatasaray karşı bu akşam takımının kalesini koruyan Scherpen uzun boyuyla dikkat çekiyor. Scherpen, 23 Ocak 2000 tarihinde Hollanda'nın Emmen şehrinde doğdu. FC Emmen altyapısında futbola adım attı. 2016-2017 sezonunda A takımda profesyonel oldu. Ajax'a transfer olduktan sonra Brighton & Hove Albion'a geçti. 2021'de Premier Lig ekibine bonservis ödenerek alındı. Kariyerinde Oostende ve Sturm Graz kiralık dönemleri yer aldı. 2025 yazında Union Saint-Gilloise'e iki yıllık sözleşmeyle katıldı.

Kjell Scherpen Kimdir

Kjell Scherpen, Hollanda milli takımının U21 ve U19 kategorilerinde forma giydi. A milli takımda henüz maç yapmadı. Brighton'da yedek kaldıktan sonra Avrupa'da düzenli oynama şansı buldu. Union Saint-Gilloise'te 2025-2026 sezonunda kaleci olarak görev yapıyor.

Scherpen, uzun boyu sayesinde hava toplarında üstünlük sağlıyor. Refleksleri ve ayak tekniğiyle modern kaleci profiline uyuyor. Babası Herman Scherpen de eski bir futbolcu. Kariyerinde 100'den fazla profesyonel maç oynadı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon Euro.

Union Saint-Gilloise'te Şampiyonlar Ligi'nde kaleyi koruyor. Takım, Belçika Ligi'nde lider konumda. Scherpen, PSV galibiyetinde kalesini gole kapattı. Atletico Madrid maçında zorlandı. Teknik direktör David Hubert, onun fiziksel gücüne güveniyor.

Kjell Scherpen Kaç Yaşında Nereli

Kjell Scherpen, 23 Ocak 2000 doğumlu. 2025 itibarıyla 25 yaşında. Hollanda uyruklu. Emmen şehrinde büyüdü. Hollanda'nın kuzeydoğusunda yer alan Emmen, futbol altyapısı açısından zengin bir bölge.

Scherpen, Emmen'de doğup büyüdü. Genç yaşta Ajax'a transfer oldu. Amsterdam'da eğitim aldı. Brighton'a gittikten sonra İngiltere'de yaşadı. Kiralık dönemlerde Belçika ve Avusturya'da deneyim kazandı. Union Saint-Gilloise'te Brüksel'de ikamet ediyor.

Hollanda kökenli sporcu, milli takım genç kategorilerinde 20 maç yaptı. A milli kadroya çağrılmayı bekliyor. Emmen, Scherpen'in köklerini temsil ediyor. Ailesi, futbol kariyerini destekledi.

Kjell Scherpen Boyu ve Fiziksel Özellikleri

Kjell Scherpen'in boyu 2,06 metre. Bu ölçü, Avrupa kalecileri arasında en uzunlardan biri yapıyor. Kilosu 90 kg civarında. Fiziksel yapısı, hava hakimiyetini artırıyor. Kolları uzun ve refleksleri hızlı.

Scherpen, boyuna rağmen çevik. Ayak tekniği gelişmiş. Brighton'da antrenmanlarda bu özelliklerini pekiştirdi. Union Saint-Gilloise'te savunma organizasyonunda rol alıyor. Maç başına 3-4 hava topu çıkarıyor.

Fiziksel üstünlüğü, set hücumlarında rakibe baskı kurmasını sağlıyor. Scherpen, boyuyla kale çizgisini genişletiyor. Antrenörleri, onun atletizmini övüyor. Kariyerinde bu özellik, kalesini gole kapatmasında etkili oldu.

Kjell Scherpen, Hollanda futbolunun yeni nesil kalecilerinden. Union Saint-Gilloise'te Şampiyonlar Ligi'nde parlıyor. Gelecek transferleri merak ediliyor. Brighton, onu izlemeye devam ediyor. Scherpen, Avrupa'da kalıcı olmayı hedefliyor.