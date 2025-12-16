Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, oyun sistemi, takımın esnek yapısı ve oyuncu performanslarına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Farklı dizilişler oynuyoruz ama ana yapımız net”

Farklı maçlarda farklı dizilişler kullandıklarını ifade eden Tedesco, savunmada gol yememelerinin tek sebebinin diziliş olmadığını vurguladı. Takımın temel olarak dörtlü savunmayla oynadığını belirten deneyimli teknik adam, orta sahada iki aktif 6 numara ile sayısal üstünlük kurduklarını söyledi.

Beklerin rolü oyunun şeklini belirliyor

Tedesco, bek oyuncularının oyun planındaki rolüne özel bir parantez açtı. Levent’in daha dengeli bir bek profili çizdiğini, Brown ve Mert Müldür’ün ise hücuma çıkmayı seven ofansif bekler olduğunu ifade eden Tedesco, bu durumda kanat oyuncularının içeri kat ettiğini ve Talisca’nın 10 numara rolüne geçtiğini dile getirdi.

“6 numaraların önemi çok büyük”

Bu sistemde orta sahanın merkezinin kilit noktada olduğunu söyleyen Tedesco, top kayıplarının minimumda tutulmasının ve pozisyon disiplininin büyük önem taşıdığını belirtti. Takımın bu oyun anlayışına her geçen hafta daha fazla adapte olduğunu vurguladı.

“Takım esnek, bu bizim için avantaj”

Fenerbahçe’nin zaman zaman 4-3-3, 4-2-3-1 ve 4-2-2-2 dizilişleriyle sahaya çıktığını belirten Tedesco, oyuncu grubunun bu esnekliğe hazır olmasının teknik ekip adına önemli bir artı olduğunu söyledi.

“Süper Lig gerçekten zor bir lig”

Süper Lig’in zorluk derecesine dikkat çeken Tedesco, Konyaspor’un ligdeki konumuna rağmen güçlü bir ekip olduğunu ifade etti. Maçın 3-0 olduğu anlarda dahi rakibin mücadeleyi bırakmadığını söyleyen Tedesco, ligdeki rekabet seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı.

Duran açıklaması: “Her oyuncu oynamak ister”

Oyuncuların süre alma isteğinin doğal olduğunu belirten Tedesco, Duran’ın durumu üzerinden bu konunun özel bir kriz olmadığını dile getirdi. Teknik direktör olarak karar vermek zorunda olduğunu ifade eden Tedesco, konunun çözüldüğünü söyledi.

“Norveç dönüşü takım harika bir tepki verdi”

Norveç’te oynanan maçın zorlu koşullar altında gerçekleştiğini hatırlatan Tedesco, uzun yolculuğa rağmen takımın sahada çok iyi bir reaksiyon gösterdiğini söyledi. Özellikle maçtan bir gün önce yapılan antrenmandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Ofansif oyun anlayışımızı sahaya yansıttık”

Tedesco, Konyaspor karşısında sahaya çıkan kadronun hücum karakterli bir oyun sergilediğini ve bunun antrenmanlarda çalışılan planın sahaya yansıması olduğunu belirtti.

Talisca yorumu: “Onu tek kelimeyle anlatmak zor”

Yıldız futbolcu Talisca hakkında övgü dolu sözler kullanan Tedesco, oyuncunun farklı mevkilerde görev alabilen çok yönlü bir isim olduğunu söyledi. Antrenman disiplini, çalışma isteği ve takım oyuncusu kimliğine vurgu yapan Tedesco, böyle bir futbolcuya sahip olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Süper Kupa ve yoğun fikstür değerlendirmesi

Devre arasında kamp yapma imkanlarının Süper Kupa nedeniyle sınırlı olacağını belirten Tedesco, takımın yüksek maç temposuna rağmen ritmini koruduğunu söyledi. Çok maç oynamanın hem avantaj hem de dezavantajları olduğunu ifade eden Tedesco, sezon sonuna kadar bu tempoyu sürdürmek istediklerini dile getirdi.