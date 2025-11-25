Furkan Koçak, 2 Mart 2008'de Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde doğdu. Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayan genç futbolcu, Galatasaray U19'da 10 numaralı formayı taşıyor. Altyapıdan yetişen Koçak, 1 Temmuz 2025'te U19 Süper Lig kadrosuna katıldı. Boyu 176 cm olan sporcu, sol ayaklı yapısıyla fark yaratıyor.

Koçak, erken yaşta futbola başladı. Gaziantep'te yerel kulüplerde top koşturdu. Galatasaray altyapısına transfer oldu. U17 ve U19 takımlarında kaptanlık yaptı. Son dönemde The Guardian'ın "Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği" listesine girdi. Bu başarı, Türk futbolunun geleceğine dair umut aşıladı.

Furkan Koçak Kimdir

Furkan Koçak, Galatasaray'ın geleceğini şekillendiren genç bir futbolcu. Altyapıdan yetişen Koçak, hücum hattında etkili. Sol kanat ve ofansif orta saha rollerinde parlıyor. Oyun görüşü, dripling becerisi ve şut gücüyle öne çıkıyor.

Koçak, 2025 yazında U19 Süper Lig kadrosuna yükseldi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri henüz belirlenmedi. Sol ayaklı sporcu, 10 numaralı formayı giyiyor. Ajansı, 18 yaş altı oyuncu olarak gizli tutuluyor. Sosyal medyada sınırlı paylaşım yapıyor.

Galatasaray U19'da kaptanlık yapıyor. UEFA U19 Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyiyor. Koçak, disiplinli çalışmasıyla teknik direktörlerin gözdesi. Altyapı koçları, onun liderlik vasfını övüyor. Kariyeri, erken yaşta ivme kazandı.

Furkan Koçak Kaç Yaşında Nereli

Furkan Koçak, 2 Mart 2008 doğumlu. 2025 itibarıyla 17 yaşında. Aslen Gaziantepli. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi, Gaziantep'te yaşıyor. Koçak, çocukluğunu doğduğu şehirde geçirdi.

Gaziantep, futbol kültürüyle tanınıyor. Koçak, bu ortamda yeteneklerini geliştirdi. Galatasaray'a transfer olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. Antrenmanlarını Florya'da sürdürüyor. Nereli sorusu, hayranları tarafından sıkça soruluyor.

Koçak, Gaziantep'in futbol geleneğinden etkilendi. Şehitkamil'de yerel turnuvalarda parladı. Transferi, altyapı avcılarının dikkatini çekti. 17 yaşında olmasına rağmen olgun bir oyun sergiliyor.

Furkan Koçak Kariyeri ve Başarıları

Furkan Koçak, futbola Gaziantep'te başladı. Yerel kulüplerde yeteneğini gösterdi. Galatasaray altyapısına 2018'de katıldı. U15'ten U19'a yükseldi. U17'de kaptanlık yaptı. 2024-2025 sezonunda U19 Süper Lig'de düzenli oynuyor.

Galatasaray U19'da 10 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı. UEFA U19 Şampiyonlar Ligi'nde gol katkısı sağladı. Türkiye U18 milli takımında 8 maçta forma giydi. 2 gol attı. The Guardian, onu "Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği" listesine dahil etti.

Koçak, 2025 yazında U19 Süper Lig kadrosuna katıldı. Sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor. Piyasa değeri artıyor. Altyapı koçları, A takıma yükselme potansiyelini vurguluyor. Başarıları, Türk futbolunun geleceğini aydınlatıyor.

Furkan Koçak, sol ayaklı yapısıyla fark yaratıyor. Dripling ve şut becerileri gelişmiş. Oyun görüşü, pas kalitesi yüksek. Galatasaray, onu korumalı geliştiriyor. Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Koçak, milli takımda da parlıyor. U18'de kaptanlık adaylarından.

Kariyerinde henüz A takım maçı yok. Ancak hazırlık karşılaşmalarında şans buldu. Teknik direktör Okan Buruk, altyapıdan oyuncu entegre etmeyi planlıyor. Koçak, bu fırsatı bekliyor. Başarıları, erken yaşta ivme kazandı. Gelecek sezonlar, onun için dönüm noktası olacak.