Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 5–7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen “Engellilik Odağında Sanatla Terapi Yaklaşımları Kampı”, üç gün süren yoğun bir programın ardından tamamlandı. Çocuklar, ebeveynleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen kamp; sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen sanat temelli terapi yöntemlerini bir araya getirdi.

Sanatın iyileştirici gücü bilimsel temellerle buluştu

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra sanat terapistleri, psikologlar, fizyoterapistler ve sosyal hizmet uzmanlarının katkısıyla yürütülen kamp, geniş bir uzman kadrosu ile gerçekleştirildi.

Müzikle terapi, çamurla terapi, resimle terapi, yoga, zumba, fizyoterapi oturumları ve ebeveyn–çocuk değerlendirme seanslarının yer aldığı program; sabah aktivitelerinden grup çalışmalarına, akşam paylaşım oturumlarından değerlendirme testlerine kadar kapsamlı bir içerik sundu.

Çocuklar üretti, ebeveynler güçlendi

Kamp boyunca çocuklar oyun ve kukla atölyelerinde duygularını ifade ederken; ebeveynler duygu-mask çalışmalarında paylaşım ve dayanışma ortamı deneyimledi. Müzikoloji, temel sanat eğitimi ve psikoloji disiplinlerinin buluştuğu atölyeler, sanatın iyileştirici yönünü bilimsel yöntemlerle destekledi.

Başkan Denizli: “Dayanışmanın ve eşitliğin somut karşılığı”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sanatla terapi kampının kapsayıcı sosyal belediyecilik vizyonunun önemli bir örneğini oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Sanatla temas eden her çocuğun kendini ifade etme kapasitesi gelişiyor. Ebeveynler birbirinden güç alıyor, yeni yollar keşfediyor. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen her çalışmamızda olduğu gibi bu kampta da erişilebilirliği, toplumsal faydayı ve ortak üretimi merkeze aldık. Bu kamp dayanışmanın ve eşitliğin somut bir karşılığıdır.”

Çeşme’nin kapsayıcı sosyal politikalarına katkı

Kamp, katılımcıların bireysel gelişim süreçlerine doğrudan katkı sağlarken, Çeşme’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı sosyal politikalarını güçlendiren bir model oluşturdu. Çeşme Belediyesi, engellilik alanında eşitlikçi ve erişilebilir hizmetlerini çeşitlendirmeyi; sanat, bilim ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren çalışmaları artırmayı hedefliyor.