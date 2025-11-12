Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de uzun yıllardır hizmet veren ancak Danıştay kararıyla kapatılan Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi, kentte yaşanan çöp krizi nedeniyle yeniden gündeme geldi. Çöplerin geçici olarak tesise dökülmesine izin verilmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çiğli Belediyesi’ni karşı karşıya getirdi.

ÇÖPLERİ BERGAMA’YA YÖNLENDİRİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı tesisinin kapasite ve çevresel kısıtlamalarını gerekçe göstererek Çiğli ilçesinin çöplerinin Bergama Katı Atık Tesisi’ne yönlendirilmesine karar verdi. Ancak bu karara Çiğli Belediyesi itiraz etti.

YOL GERİLİMİ: ÇİĞLİ BELEDİYESİ YOLU KAPATTI

Kararın ardından bugün Harmandalı Tesisi önünde gerginlik yaşandı. Çiğli Belediyesi’ne ait çöp kamyonları, tesis yolunu kapatarak girişleri engelledi. Kamyonların oluşturduğu konvoy mahalle içlerine kadar uzandı. Yaşanan olayın ardından halk da sokağa indi. Bölgedeki kaynaklar, “Normalde izin çıkınca nöbet bırakılmıştı, ancak Bakanlık kararıyla tesise yeniden döküm izni verilince süreç karıştı. Çiğli’nin araçları kendi çöplerinin dökülmemesine tepki gösterdi” dedi.

“KENDİ ÇÖPÜMÜZ NEDEN BURAYA DÖKÜLMÜYOR?” TEPKİSİ

Çiğli Belediyesi, Harmandalı Tesisine yeniden döküm yapılmasına izin verildiği halde kendi çöplerinin buraya alınmamasına tepki gösterdi.