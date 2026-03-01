TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da kalmak için verilen mücadele iyiden iyiye kızıştı. 1 Mart 2026 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde, haftanın eleme adayları arasındaki stres doruk noktasına ulaştı. Performansların konuştuğu gecede, potadan kurtulan isimler derin bir nefes alırken, gözler final düellosuna çevrildi. Beyza ve Seren Ay'ın güvenli bölgeye geçmesiyle birlikte, adada kalmak için son kozlarını paylaşacak iki isim netleşti.

1 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adadaki zorlu yaşam koşullarında yarışmacıların motivasyon kaynağı olan ödül oyunu için bu akşam da kıran kırana bir mücadele sergileniyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, parkurda tüm güçlerini ortaya koyarken kazanan taraf henüz netleşmedi. Oyunun sona ermesi ve kazanan takımın ödülün sahibi olmasıyla birlikte detaylar haberimizde yer alacak.

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI, KİM KURTULDU?

Survivor'da geçen hafta Eren'in elenmesinin ardından bu hafta potaya giren isimler büyük bir baskı altındaydı. Haftanın eleme adayları arasında Seren Ay ve Büşra öne çıkmıştı. Ancak yapılan oylamalar ve performans oyunları neticesinde Beyza ve Seren Ay, seyirciler tarafından koruma altına alınarak elenme riskinden kurtuldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SEDA MI, BÜŞRA MI?

Gecenin en kritik anı olan eleme düellosu finalinde eşleşme belli oldu. Potadan kurtulamayan Seda ve Büşra, adada kalabilmek için karşı karşıya geliyor. İki yarışmacı arasındaki bu zorlu düelloyu kaybeden isim, Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Sonuç, mücadelenin bitimiyle birlikte netlik kazanacak.