Uzak Şehir 53. bölüm fragmanında yaşanan dramatik kaza, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Küçük Cihan’ın hayatını kurtarmak pahasına kendisini tehlikeye atan Nare Albora’nın geçirdiği kaza sonrası dizinin hayranları "Sahra Şaş diziden ayrılacak mı?" ve "Uzak Şehir Nare neden ayrıldı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR NARE (SAHRA ŞAŞ) ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm tanıtımında, Küçük Cihan’ı kurtarmaya çalışan Nare Albora’ya hızla gelen bir aracın çarpması izleyiciyi ekran başına kilitledi. Fragmanda yer alan bu sarsıcı anların ardından kulislerde, Sahra Şaş’ın hayat verdiği Nare karakterinin hikâyesinin sona erdiği konuşuluyor.

Fragmanda ekrana gelen bu ağır kazanın ardından karakterin hastanede yaşam mücadelesini kaybedeceği ve Sahra Şaş’ın projeye veda edeceği belirtiliyor. Nare’nin ölümünün ise Albora ailesinde ve özellikle Şahin Albora cephesinde geri dönülemez bir yıkıma yol açacağı iddia ediliyor.

SAHRA ŞAŞ GERÇEK HAYATTA ÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir'in fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada çıkan söylentiler bazı izleyicilerin "Sahra Şaş gerçekten öldü mü?" diye düşünmesine yol açtı. Ancak bu iddialar tamamen asılsız. Başarılı oyuncunun sağlık durumu gayet iyi, söylentiler ise yalnızca Uzak Şehir 53. bölüm fragmanı yüzünden ortaya atıldı.