Başrollerini Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı "Doktor Başka Hayatta" dizisi, kurgusal bir senaryonun ötesinde yaşanmış bir olaya dayanıyor. İtalya'da büyük ilgi gören "Doc – Nelle Tue Mani" dizisinin yerli uyarlaması olan yapım, ekran yolculuğuna başlar başlamaz hikayenin asıl kahramanını da Türkiye'nin gündemine taşıdı. Geçirdiği trafik kazası sonrası hafızasının son 12 yılını kaybeden, uyandığında kendini yıllar öncesinde sanarak ailesini ve mesleğini en baştan öğrenmek zorunda kalan İtalyan başhekimin yaşadıkları izleyicinin dikkatini çekti. Ekran başındakiler şimdi "Doktor Başka Hayatta dizisinin gerçek hikayesi" ve "Pierdante Piccioni'nin hayatı" gibi sorgularla bu olayın perde arkasını araştırıyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ GERÇEKTE KİMİN HİKAYESİ?

Ekrana iddialı bir giriş yapan dizi, İtalyan hekim Pierdante Piccioni'nin trajik ama bir o kadar da umut dolu yaşam mücadelesinden esinleniyor. Çok başarılı bir hastane yöneticisiyken bir anda tüm kariyerini ve ailesiyle geçirdiği son yılları unutan adamın hikayesi, önce raflarda yok satan bir kitaba, ardından da dünya çapında ses getiren bu televizyon projesine dönüştü. Şimdilerde Türkiye'de İnan Kural karakteriyle can bulan bu hikaye, izleyiciye kaybettiği hayatı geri kazanmaya çalışan bir adamın o zorlu savaşını tüm çıplaklığıyla sunuyor.

PİERDANTE PİCCİONİ KİMDİR, HAFIZASINI NASIL KAYBETTİ?

1960'lı yıllarda doğan ve İtalya'da acil servis doktorluğu ile hastane başhekimliği yapan Piccioni'nin kusursuz ilerleyen hayatı, 2013 yılında geçirdiği korkunç bir trafik kazasıyla sonsuza dek değişti. O feci kazanın ardından ağır bir beyin travması geçiren başarılı doktor, ölümden döndü ancak gözlerini açtığında hayatının son 12 yılı zihninden tamamen silinmişti. Tıp literatürüne "retrograd amnezi" olarak geçen bu hafıza kaybı nedeniyle doktor, kendini aniden 2000'li yılların başında hissetmeye başladı.

PİERDANTE PİCCİONİ HAFIZASINI GERİ KAZANDI MI?

Koma sürecinin ardından uyanan Piccioni, çocuklarının büyüdüğünü, eşinin yıllar içindeki değişimini ve mesleğinde nasıl zirveye tırmandığını bir türlü hatırlayamadı. Durum öyle bir noktaya geldi ki ailesi ve eski meslektaşları ona kendi hayatını adeta bir yabancıya anlatır gibi en baştan özetlemek zorunda kaldı.

Uzun ve zorlu bir rehabilitasyon sürecine giren ünlü hekim, kaybettiği o 12 yılı ne yazık ki hiçbir zaman tam anlamıyla geri kazanamadı. "Hayatımın koca bir bölümünü yeniden öğrenmek zorunda kaldım" diyerek yaşadığı o derin boşluğu ifade eden doktor, pes etmek yerine zamanla yeni anılar biriktirmeyi seçti. Mesleğine asistanlık yıllarındaki gibi sıfırdan adapte olan Piccioni, başından geçenleri kaleme alıp milyonlarca insanın hayatına dokunmayı başardı.