Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Sevdiğim Sensin' dizisi, 12 Şubat'ta ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. İstanbullu asker Erkan ile köy kızı Dicle'nin kaderlerini değiştiren sıra dışı aşk hikayesini anlatan dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Dizinin yayın günü, saati, konusu ve oyuncu kadrosu gibi ayrıntılar ise merak konusu oldu. İşte diziye dair tüm merak edilenler...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Sevdiğim Sensin dizisi, Türkiye'nin önde gelen kanallarından Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi, her hafta Star TV'de yayınlanıyor.

SEVDİĞİM SENSİN HANGİ GÜN EKRANA GELİYOR?

Merakla beklenen 'Sevdiğim Sensin' dizisi, izleyicileri her Perşembe akşamı ekran başına kilitliyor. Dizinin yeni bölümleri Perşembe günleri yayınlanıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

'Sevdiğim Sensin' dizisinin yeni bölümleri, Perşembe akşamları saat 20.00'de başlıyor. Dizi, prime time kuşağında izleyiciyle buluşuyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

'Sevdiğim Sensin', askerliğinin son haftasında bir köyde halka yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç ayrılmamış Dicle'nin hayatlarının kesişmesini konu alıyor. Dicle'nin Erkan'la evlendikten sonra İstanbul'a uzanan yolculuğu, hikayenin ana eksenini oluşturuyor.

Askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlayan Aldur ailesi için büyük bir sürpriz yaşanıyor. Erkan'ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, sarsıcı gelişmelerin ilk sinyalini veriyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle'nin masumiyeti ve Erkan'ın ona hayran bakışları, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikayesinin beklediğini ortaya koyuyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

'Sevdiğim Sensin' dizisinin çekimleri, Ağrı ve İstanbul'da yapılıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir paylaşıyor. Kandemir, Dicle karakterine hayat verirken, Şaşmaz ise Erkan rolüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Dicle'nin ağabeyleri Civan ve Ferman karakterlerini ise Barış Baktaş ve Emrah Aytemur canlandırıyor. Sevdiğim Sensin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Avni Danyal,

Esra Ronabar,

Deniz Işın,

Özlem Conker,

Cihat Süvarioğlu,

Umutcan Ütebay,

Elçin Zehra İrem,

Nihan Büyükağaç,

Deniz Karaoğlu,

Yılmaz Kunt,

Manolya Maya,

Murat Seven,

Bensu Uğur