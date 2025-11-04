Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. LÖSEV Ege Bölgesi Halkla İlişkiler Ekibi ve FAYDA Topluluğu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, gençlerin enerjisi ve umuduyla lösemili çocuklara moral verildi.

Etkinlik, Bornova Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin, LÖSEV İzmir gönüllü komitesi ve gönüllü müzisyenlerin katkılarıyla “Gençlerin enerjisi ve umuduyla” sloganıyla gerçekleştirildi.

Gençlerin dayanışması umut oldu

EÜ kampüsünde gerçekleşen etkinlik, lösemiyle mücadele eden çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçladı. Etkinlikte müzik dinletileri, turuncu balonlarla yapılan sembolik farkındalık yürüyüşü ve gönüllü öğrencilerin kısa konuşmaları yer aldı.

Katılımcılar, lösemi tedavisinde moral, dayanışma ve toplumsal desteğin önemine dikkat çekti. LÖSEV gönüllüleri, etkinliğe katılan öğrencilere lösemiyle mücadelede erken tanı ve psikolojik desteğin önemini anlattı.

“Umut varsa iyileşme de vardır”

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, etkinliğin amacının toplumsal duyarlılığı artırmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Amacımız; lösemiyle mücadele eden çocukların yalnız olmadığını göstermek ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek. Turuncu balonlar, müzik, coşku ve ‘Umut varsa iyileşme de vardır!’ mesajımızla; löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, moral ve dayanışmanın tedavi sürecinde ne kadar kıymetli olduğunu vurguladık. Bu etkinlik, Ege Üniversitesi öğrencilerinin gönüllülük bilinciyle bir araya geldiğinde nasıl büyük bir umut yaratabileceğini göstermesi açısından çok değerliydi.”

Gençlerden farkındalık dersi

Edirne, gençlerin bu tür projelerde yer almasının yalnızca bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda bir öğrenme deneyimi olduğunu vurguladı:

“Bu çalışmalar, gençler için sadece gönüllülük faaliyeti değil; aidiyet, empati ve toplumsal duyarlılık açısından gelişim alanı. Gençler, ekip ruhunu öğreniyor, iletişim becerilerini geliştiriyor ve ‘Benim de katkım var’ duygusunu yaşıyor. Bu bilinçle yetişen her genç, geleceğe umut oluyor.”

“Bir gülümseme bile umut olabilir”

Gamze Berçin Edirne, gençlere seslenerek gönüllülüğün gücünü şu sözlerle anlattı:

“Bir gülümseme, bazen bir şarkı ya da bir balon bile bir çocuğa umut olabilir. Toplumsal fayda üretme motivasyonunuz sadece bugünü değil, ülkemizin geleceğini de iyileştiriyor. Kapımız tüm gençlere açık; LÖSEV’de herkesin yeri hazır. Gelin, birlikte daha fazla çocuğun yüzünde gülümseme olalım. Çünkü ‘Umut varsa iyileşme de vardır.’”