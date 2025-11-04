Ege'nin kruvaziyer turizminde önemli merkezlerinden biri olan İzmir Alsancak Limanı, 2025 yılında yolcu sayısında düşüş yaşarken; Kuşadası Limanı aynı dönemde rekor artış kaydetti. Çeşme Limanı ise istikrarını korudu.

İzmir Limanı’nda yolcu sayısı yarıya düştü

İzmir Alsancak Limanı, 2025 yılının ocak-ekim döneminde geçen yıla kıyasla daha az turist ağırladı. 2024’ün aynı döneminde 56 kruvaziyer gemisiyle 153 bin 369 yolcu kente gelirken, bu yıl aynı dönemde 39 kruvaziyer İzmir’e demir attı ve toplam 65 bin 960 yolcu kente giriş yaptı.

Kent turizmi için önemli bir ekonomik kaynak olan kruvaziyer trafiğindeki bu azalma, esnaf ve turizm paydaşlarını da doğrudan etkiledi.

Kuşadası rekora koştu

Ege’nin kruvaziyer başkenti olarak bilinen Kuşadası Limanı, 2025 yılı verileriyle dikkat çekti. Geçen yılın ilk 10 ayında 501 kruvaziyer ve 791 bin 300 yolcuya ev sahipliği yapan liman, bu yıl aynı dönemde 574 kruvaziyer gemisi ve 879 bin 895 yolcuyla adeta rekora koştu.

Kuşadası’nın bu başarısında, liman yönetiminin modernizasyon yatırımları ve uluslararası tur operatörleriyle yürütülen pazarlama stratejileri etkili oldu.

Çeşme Limanı dengeli seyrini korudu

Kruvaziyer trafiğinde diğer Ege limanlarına kıyasla daha küçük ölçekte faaliyet gösteren Çeşme Limanı’nda ise tablo dengeli seyretti.

2024 yılının aynı döneminde 73 kruvaziyer gemisiyle 53 bin 967 yolcunun geldiği liman, bu yıl 69 kruvaziyer ve 56 bin 296 yolcu ile benzer seviyelerde performans gösterdi.

“Liman altyapısı güçlendirilmeli”

Kruvaziyer turizminin İzmir ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Hakkı Karadeveci, sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeveci, “Kruvaziyer turizmi yalnızca tur operatörleri için değil; rehberlerden esnafa, taksicilerden restoran işletmecilerine kadar geniş bir kitleye ekonomik katkı sağlıyor. İzmir, tarihi ve kültürel zenginliğiyle kruvaziyer yolcuları için özel bir destinasyon olma potansiyeline sahiptir” dedi.

Tanıtım ve yönlendirme çalışmaları artmalı

TÜRSAB olarak İzmir’in kruvaziyer turizminde hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Karadeveci, şu çağrıyı yaptı:

“Bu potansiyeli sürdürülebilir biçimde artırmak için liman altyapısının güçlendirilmesi, kent içi yönlendirme ve tanıtım çalışmalarının artırılması büyük önem taşımaktadır. İzmir’in Akdeniz’in cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi için tüm sektör paydaşlarıyla iş birliğini sürdüreceğiz.”