Ankara merkezli olarak 2025 yılı boyunca yürütülen “Almanak Operasyonu” kapsamında, sözde yatırım faaliyetleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize bir yapıya yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen operasyonlarda, aralarında İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da bulunduğu toplam 18 ilde eş zamanlı işlemler yapıldı. Çalışmalar neticesinde 174 şüpheli tespit edilirken, 98 kişi adli makamlara sevk edildi ve bunlardan 84’ü tutuklandı.

Sahte Forex hesaplarıyla yüksek kazanç vaadi

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüphelilerin kurdukları internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden yatırımcılara “yüksek kazanç” vaadinde bulunduğu, bu yolla sahte Forex hesapları açtırdığı belirlendi.

Yasa dışı şekilde yürütülen bu faaliyetlerde, üçüncü şahıslar adına şirketler kurulması sağlandı ve kurulan her şirket üzerinden organizasyona maddi kazanç sağlandı.

Paralar kripto ve soğuk cüzdanlara aktarıldı

Şirketler adına açılan banka hesaplarında toplanan paraların, farklı hesaplara, kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara yönlendirildiği tespit edildi.

Banka şubeleri ve ATM’lerden yapılan para çekme işlemlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin delil olarak dosyaya eklendiği, bu sayede para çekme işlemlerinde kullanılan bağlantı kişilerin de belirlendiği öğrenildi.

Çağrı merkezi kuruldu, senaryo hazırlandı

Şüpheli yapı içerisinde “Servet Stratejileri” adı altında bir yapılanma oluşturulduğu, bu grup üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerin, mağdurları ikna etmek amacıyla önceden hazırlanmış konuşma senaryoları kullandığı kaydedildi. Özellikle kadın personellere ezberletilen diyaloglarla yatırımcıların güveninin kazanılmaya çalışıldığı belirtildi.

Mağdurlara ‘Vergi stopajı’ yalanı

Şüphelenerek parasını geri almak isteyen kişilerden, bu kez “vergi stopajı” adı altında yeniden ödeme talep edildiği, ödeme yapmaları durumunda paralarının iade edileceğinin söylendiği ortaya çıktı. Parası olmayan mağdurların ise kredi çekmeye yönlendirildiği ve bu şekilde zararın büyütüldüğü tespit edildi.

Polis dinlemelerinde reklam sloganları ortaya çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, mağdurları ikna etmek amacıyla kullanılan çeşitli ifadeler de kayıt altına alındı. Dinleme kayıtlarında yer alan bazı sloganların “zirve üstüne zirve”, “bakiye büyürse kazanç da büyür”, “tek tıkla kazan” ve “para mühendisleriyle maksimum kazanç” gibi ifadeler olduğu belirtildi.

MASAK: 117 hesap, yaklaşık 8 milyar liralık hareket

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da dosyaya eklendi. Rapora göre, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 117 farklı hesap tespit edildi. Bu hesaplar üzerinde yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi bulunduğu saptandı.

Soruşturma sürüyor

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği, yeni gözaltı ve tespitlerin de gündeme gelebileceği bildirildi.