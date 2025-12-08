Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su krizine yönelik yenilikçi yaklaşımını içeren “RESWATER-Dirençli Kentsel Su Yönetimi İçin Geleneksel Olmayan Su Kaynakları” projesi, Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı’ndan (Interreg NEXT MED) hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına gri su arıtma sistemleri kurulacak. Arıtılan su, bina temizliği ile peyzaj ve kamusal alan sulamalarında kullanılacak. Böylece hem maliyetlerin düşürülmesi hem de çevresel yükün azaltılması amaçlanıyor.

Akdeniz kentleriyle ortak çalışma

Interreg NEXT MED çerçevesinde açıklanan program ortakları arasında İzmir de yer aldı. Koordinatörlüğünü Malta Enerji ve Su Bakanlığı’nın yürüttüğü projede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Tunus, İtalya, Mısır, Yunanistan ve İspanya’dan yedi farklı kurum bulunuyor. Program, Akdeniz ülkelerinde sürdürülebilir ve dirençli su yönetimine yönelik adımları içeriyor.

Gri su ve yağmur suyu hasadı bir arada

Proje kapsamında belediye hizmet binalarında merkezi ve konvansiyonel olmayan su çözümleri uygulanacak. Gri su arıtımını ve yağmur suyu hasadını içeren kapsamlı bir model geliştirilecek. Arıtılan gri su, bina içi temizliklerde ve peyzaj alanlarında kullanılacak. Sistem, su miktarı ve kalitesinin dijital araçlarla izlenmesini sağlayacak ve fizibilite analizlerine temel oluşturacak.

Su talebini yüzde 30-50 azaltma potansiyeli

Programın “Daha yeşil ve düşük karbonlu ekonomi” hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmada, iklim değişikliği ve nüfus artışının etkilediği su kaynaklarına alternatif oluşturulması amaçlanıyor. Gri su ve yağmur suyu depolama uygulamaları pilot bölgelerde hayata geçirilecek. Şehirlerdeki su talebinin yüzde 30 ila 50 arasında azaltılmasını mümkün kılan çözümler değerlendirilerek yerel ve bölgesel aktörlerle paylaşılacak.

Bölgesel iş birliği ile sürdürülebilir su yönetimi

RESWATER projesi, Akdeniz çanağındaki güçlü ortaklık ağıyla dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje ortaklarıyla deneyim paylaşımı yapacak; elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek. Atölye, etkinlik ve farkındalık programlarıyla sürdürülebilir su yönetimi konusunda örnek uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.