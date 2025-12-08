Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ’ta yaşanan ödeme krizi iş bırakma eylemine dönüştü. DİSK Genel-İş üyesi işçiler, üç aydır ödenmeyen sosyal haklar ve “havuz” sisteminde bekletilen çalışanlar nedeniyle bugün itibarıyla iş bıraktı.

Aylardır süren ödeme krizinde bu sabah itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir şirketlerinde çalışan binlerce işçi üretimi durdurdu. İşçiler; ödenmeyen sosyal haklar, fazla mesailer ve maaş kesintilerine tepki gösterdi. ESHOT ve bazı kritik birimler dışında birçok hizmette aksamalar yaşandı.

Çıplak ayakla yürüyüş başlattılar

DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı işçiler ve sendika temsilcileri sabah saatlerinde sendika binası önünde toplanarak Kültürpark 3 No’lu Hol’e doğru çıplak ayakla yürüyüşe başladı. Eylemle birlikte işçiler, aylardır süren belirsizliğin sona erdirilmesini ve ödemelerin bir an önce yapılmasını talep etti.