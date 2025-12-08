Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, İstanbul deplasmanında A. Efes’i 96-92 mağlup ederek sezonun dördüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte ev sahibi A. Efes ise ligde dördüncü yenilgisini aldı.

Zorlu maçta son sözü Petkimspor söyledi

Karşılaşma boyunca dengeli bir görüntü sergilenirken, maçın son bölümünde daha soğukkanlı kalan taraf Aliağa Petkimspor oldu. Temponun ve skorun sık sık değiştiği mücadelede konuk ekip, yaptığı kritik savunmalar ve hücum organizasyonlarıyla parkeden galibiyetle ayrıldı.

Çıvgın: “Bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı”

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, alınan galibiyetin takım açısından önemine dikkat çekti. Son dönemde bazı zorluklar yaşadıklarını ifade eden Çıvgın, milli arayı verimli geçirdiklerini ve bu süreçte iyi çalıştıklarını belirtti.

Maçın son bölümünde daha kontrollü oynayabileceklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, kazanma baskısının bazı anlarda stresi artırdığını dile getirdi. Oyuncularını verdikleri mücadele nedeniyle tebrik eden Çıvgın, bu galibiyetin kendileri için önemli bir adım olduğunu, ancak hedeflerine ulaşmak adına yollarına kararlılıkla devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Petkimspor moral depoladı

Sezonun kritik haftalarına girilirken gelen bu galibiyet, Aliağa temsilcisine hem puan hem de moral kazandırdı. Petkimspor, elde edilen bu sonuçla birlikte ligde daha iddialı bir konuma yükselmeyi hedefliyor.