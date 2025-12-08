Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Eşrefpaşa Hastanesi, kent genelinde "Evde Bakım Hizmeti" alan vatandaşları, yaşam alanlarında meydana gelebilecek ev kazalarına karşı koruma altına almak amacıyla öncü bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. “Güvenli Ev, Sağlıklı Yaşam” adı verilen bu proje ile uzman ekipler, hane ziyaretleri yaparak potansiyel kaza risklerini değerlendiriyor ve önleyici tedbirler alıyor. Ayrıca, bu tedbirlerin kalıcılığını sağlamak için ev sakinlerine kapsamlı bilgilendirmeler yapılıyor.

Ev kazası risk haritası çıkarıldı, önlemler hemen başladı

Yaralanmalara hatta ölümlere dahi yol açabilen ev içi kazaları minimize etme hedefiyle yola çıkan Eşrefpaşa Hastanesi, projeyi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdi. İş güvenliği alanında yetkin uzmanlar, hastanenin Evde Bakım programından faydalanan yurttaşların konutlarında detaylı incelemeler yaparak kazalara yol açabilecek risk faktörlerini titizlikle belirledi. Bu tespitlerin hemen ardından, Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek belirlenen riskleri ortadan kaldırmaya yönelik önleyici tedbirleri uygulamaya başladı.

Kamuran Cankurt'un evinde güvenlik standartları yükseltildi

Bu anlamlı projeden faydalanan ilk isim, evinde yaşadığı tekrarlı düşmeler sonucunda ciddi sağlık problemleri deneyimleyen 75 yaşındaki Kamuran Cankurt oldu. Cankurt’un evine yapılan müdahalelerde banyoya kolay tutunmayı sağlayan destekleyici tutamaçlar monte edildi ve devrilme tehlikesi taşıyan dolaplar zemine sabitlendi. Daha önce takılıp düşmelere neden olan kalorifer boruları güvenli hale getirilirken, elektrik çarpması riski barındıran prizlerde de gerekli güvenlik önlemleri alındı. Bu ilk ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ve Evde Bakım Şube Müdürü Dr. Nihat Mermer de hazır bulundu. Bayram ve Mermer, Cankurt ve eşi Ahmet Cankurt'a ev kazalarından korunma yolları hakkında hayati bilgiler sundu.

"Artık daha huzurlu olacağız"

Aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamuran Cankurt, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Evde yürürken sık sık ayağım takılıp düşüyordum ve maalesef tek başıma kalkamıyordum. Eşim yanımdayken beni kaldırabiliyordu, ancak o evde olmadığında düştüğüm yerde beklemek zorunda kalıyordum. Ev kazaları gerçekten çok dikkat gerektiriyor. Bugün ekipler gelip prizleri düzenledi. Eskiden fişleri takarken bile korkuyorduk. Artık daha rahat ve güvende hissederiz. Ayrıca tuvalette de rahat hareket etmem için destek çubukları takıldı."

Yaşlı ve engelli bireyler için öncelikli ihtiyaçlar belirlendi

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, projenin ortaya çıkış sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Bayram, hastanenin Evde Bakım hizmetlerinin sağlık, temizlik, kişisel hijyen ve küçük onarım işlerini kapsadığını belirterek, bu hizmetleri sunan ekiplerin sahada önemli bir eksiklik fark ettiğini söyledi: "Özellikle ileri yaştaki ve engelli bireyler, düşme ve elektrik çarpması gibi ev içi kazalara karşı yüksek risk altında. Bu durum üzerine, Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğümüzün iş güvenliği uzmanları aracılığıyla hizmet verdiğimiz tüm hanelerde bir değerlendirme süreci başlattık. Bu çalışma ile kişilerin ev kazalarından korunması için öncelikli ihtiyaçları tespit ettik."

Ev kazalarından kaynaklı Hastane başvurularını azaltmak

Başlatılan bu kapsamlı çalışma ile amaçlarının evde bakıma muhtaç bireyler için daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmak olduğunu belirten Bayram, Kamuran Cankurt'un durumunu örnek gösterdi: "İlk ev ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kamuran Hanım, geçmişte defalarca düşmüş, kırıklar oluşmuş ve ameliyat olmak zorunda kalmış bir hastamız. Bu nedenle özellikle banyo ve koridor gibi riskli alanlarda düşmeyi engelleyici tedbirlerimizi aldık. Elektrik riskine karşı prizleri onardık ve dolapların devrilmesini önlemek için sabitleme yaptık. Bu yeni hizmetimizle, hizmet verdiğimiz bireylerin evlerinde daha emniyetli olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz."

Ev kazalarının yarattığı ciddi sağlık sorunlarına da dikkat çeken Başhekim Bayram, istatistiklere vurgu yaptı: "65 yaş üstü bireylerin yaklaşık yüzde 30'u her yıl düşme sebebiyle hastaneye başvuruyor. 80 yaş üzerinde bu oran yüzde 50'ye çıkıyor. Dahası, bu kişilerin yarısından fazlası düşme olayını tekrarlıyor ve ciddi yaralanmalar, hatta kırıklarla karşılaşıyor. Yaşlı bireylerin hastane başvurularının yüzde 10'unu düşmeler oluşturuyor. Bu tür önleyici faaliyetlerde bulunmak, toplum sağlığı açısından hayati bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.