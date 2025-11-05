Umut Sarıkaya'nın dergiden ayrılığının ardındna sosyal medya kullanıcıları ve mizah severler, olayın nedenlerini ve ayrıntılarını merak etmeye başladı. Otisabi olarak bilinen Yılmaz Aslantürk, yaptığı açıklamalarda özellikle Sarıkaya'nın siyasi tercihlerinden ötürü rahatsızlık duyduğunu öne sürdü. İddialar arasında hakaret ve küfür dolu mesajların da taraflar arasında gerginliğe yol açtığı yer aldı.

Umut Sarıkaya-Yılmaz Aslantürk kavga olayı nasıl gelişti?

Yılmaz Aslantürk, 2024 yılından itibaren Umut Sarıkaya'nın çıkardığı Naber dergisinde Otisabi karakteriyle yer aldı. Ancak 4 Kasım 2025 günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Naber dergisinden ayrıldığını ve Umut Sarıkaya ile dostluğunu sonlandırdığını duyurdu. Açıklamasına göre, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi ve delegesi olması Sarıkaya'yı rahatsız etti. Özellikle son dönemde Sarıkaya'dan aldığı hakaret ve küfür içeren mesajlar, ayrılığı hızlandırdı.

Şu anda kamuoyuna sadece Aslantürk'ün açıklamaları yansımış durumda. Umut Sarıkaya tarafından detaylı bir yanıt veya açıklama yapılmadı. Bu nedenle olayın tüm ayrıntıları ve tarafların bakış açısı tam netleşmedi. Ayrılık ve anlaşmazlık kelimeleri, yaşanan gelişmeleri en akıcı biçimde özetliyor.

Kavganın mizah camiası üzerindeki etkisi

Olay, mizah camiasında da konuşulan ve tartışılan başlıklardan biri oldu. Özellikle Otisabi karakterinin Naber dergisinden ayrılması karikatür dünyasında önemli bir değişiklik olarak değerlendirildi. Mizah tutkunları, iki çizerin iş birliğinin sonlanmasıyla birlikte ilerleyen dönemde hangi projelerin öne çıkacağını merak ediyor.

Şu anda Naber dergisinin yayınlarına Umut Sarıkaya tek başına devam ediyor. Yılmaz Aslantürk ise sosyal medyada ve çeşitli platformlarda çalışmalarına kendi başına sürdürüyor.

Umut Sarıkaya kimdir?

Umut Sarıkaya, 26 Nisan 1980'de Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu. İstanbul Yeni Levent Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde eğitim aldı. Kısa bir süre gemi mühendisliği yapan Sarıkaya, kariyerini tamamen mizah ve karikatür alanına yönlendirme kararı aldı. Genç yaşta amatör çizimlerini Leman dergisinde yayımlayarak mizah dünyasına adım attı. Ardından Kemik ve Penguen dergilerinde çeşitli yazı ve çizimlerine yer verildi. 2015’ten itibaren Naber dergisini tek başına hazırlayarak yayınlamaya başladı. Mizah alanındaki özgün tespitleri ve kendine has çizim tarzıyla geniş bir okuyucu kitlesi elde etti.

Yılmaz Aslantürk kimdir?

Yılmaz Aslantürk, 15 Mayıs 1964’te Artvin’de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Mizah dünyasında özellikle Otisabi karakteriyle tanındı ve Gırgır, Avni, Fırt gibi önemli mizah dergilerinde karikatürleri yayınlandı. Kadın-erkek ilişkilerini ve kent yaşamının ironik yönlerini Otisabi karakteriyle mizahi bir biçimde ele aldı. Grafik ve çizgi roman alanında da çeşitli dergilerde ve gazetelerde uzun yıllar çalıştı. Son yıllarda Naber dergisinin arka sayfasında Otisabi çizimlerine devam etti; ancak ayrılık sonrası projelerine bağımsız olarak devam ediyor.