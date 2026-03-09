Gaziantep’te boş araziye düşen mühimmat parçaları günün en sıcak başlıklarından biri oldu. Olayın ardından kamuoyunda en çok sorulan soru, “Füzeyi kim attı?” ve “Mühimmatı kim düşürdü?” oldu. İlk açıklamalara göre Türkiye’ye ulaşan parçaların kaynağı İran’dan ateşlenen balistik mühimmat oldu.

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre söz konusu balistik mühimmat Türk hava sahasına yöneldiği sırada Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları devreye girdi. Havada etkisiz hale getirilen mühimmatın bazı parçaları da Gaziantep’te boş arazilere düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İlk belirlemelere göre yerleşim alanlarında da ciddi bir hasar oluşmadı.

Füzeyi hangi ülke attı, kim imha etti?

Olayla ilgili paylaşılan bilgilere göre Gaziantep’e düşen parçalar doğrudan yere inen sağlam bir füzeye ait değil. İran’dan ateşlenen balistik mühimmat, Türk hava sahasına yönelince savunma sistemleri tarafından havada vuruldu. Yani mühimmatı ateşleyen taraf İran, havada etkisiz hale getiren taraf ise NATO savunma unsurları oldu.

Bu ayrım önemli çünkü kamuoyunda kısa sürede iki farklı iddia dolaşıma girdi. Bir kesim mühimmatın doğrudan Türkiye’ye isabet ettiğini düşündü, bir kesim ise parçaların havada imha sonrası düştüğünü savundu. İlk resmi bilgiler ikinci ihtimali doğruluyor. Buna göre Gaziantep’e düşenler, havada vurulan balistik mühimmatın parçaları.

Gaziantep’te son durum ne?

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve düşen parçaların bulunduğu alanlarda inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde can kaybı, yaralanma ya da büyük çaplı bir yıkım bilgisi paylaşılmadı. Buna rağmen gelişme, savaşın Türkiye sınırına ne kadar yaklaştığını göstermesi bakımından dikkat çekti.

Son günlerde benzer bir olayın Hatay hattında da yaşanmış olması, sınır güvenliği başlığını daha da öne çıkardı. Gaziantep’te yaşanan son olayla birlikte tablo netleşti: balistik mühimmat İran’dan ateşlendi, NATO unsurları tarafından havada imha edildi, parçaları ise Gaziantep’te boş araziye düştü.