WhatsApp’ta ücretli abonelik iddiası teknoloji gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. “WhatsApp Plus” adıyla anılan yeni paketin test edildiğine ilişkin haberler sonrası çok sayıda kullanıcı, uygulamanın tamamen ücretli hale gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Özellikle günlük mesajlaşma, arama ve medya paylaşımı için WhatsApp kullanan milyonlarca kişi, mevcut ücretsiz yapının değişip değişmeyeceğine odaklandı.

Şu an öne çıkan tabloya göre WhatsApp’ın temel kullanım modeli devam ediyor. Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü arama ile medya paylaşımı gibi standart özelliklerin ücretsiz kalması bekleniyor. Gündeme gelen ücretli yapı ise daha çok ek araçlar, gelişmiş görünüm seçenekleri ve yoğun kullanım odaklı bazı ayrıcalıkları kapsayan isteğe bağlı bir paket olarak öne çıkıyor.

WhatsApp ücretli mi oluyor?

WhatsApp tamamen ücretli bir uygulamaya dönüşmüyor. Konuşulan model, standart kullanıcı deneyimini ücretli hale getiren bir değişiklikten çok, ek özellikler sunan bir abonelik paketi niteliği taşıyor. Bu nedenle ücretsiz sürümün kapanacağı yönündeki yorumlar için şu aşamada net bir dayanak bulunmuyor.

Burada dikkat çeken nokta, test sürecine ilişkin haberlerin bulunmasına rağmen Meta cephesinden henüz kapsamlı bir resmi fiyatlandırma açıklaması gelmemiş olması. Bu da sürecin kesinleşmiş ticari lansmandan ziyade, geliştirme ve deneme aşamasında ilerlediğini gösteriyor.

WhatsApp Plus kullanıcılara ne sunacak?

Sızan bilgilere göre WhatsApp Plus paketinde sohbet sabitleme sınırının artırılması, daha geniş kişiselleştirme seçenekleri, özel temalar, farklı uygulama simgeleri, abonelere özel çıkartmalar ve bazı ek bildirim seçenekleri yer alabilir. Özellikle uygulamayı yoğun kullanan kullanıcılar için daha fazla kontrol ve görünüm esnekliği sunulması hedefleniyor.

Bu modelin, son yıllarda farklı platformlarda görülen premium abonelik yaklaşımına benzer bir yapıda şekillendiği değerlendiriliyor. Yani temel hizmet herkes için açık kalırken, ek rahatlık ve kişiselleştirme isteyen kullanıcılar için ayrı bir paket oluşturuluyor.

WhatsApp Plus ne zaman çıkacak?

Şu an için WhatsApp Plus’ın çıkış tarihi ve fiyatı netleşmiş değil. Android ve iOS tarafında test sürecine dair iddialar gündemde olsa da, Meta’nın resmi duyurusu olmadan kesin bir takvim vermek mümkün görünmüyor. Bu nedenle kullanıcıların, WhatsApp’ın tamamen ücretli olduğu yönündeki yorumlardan çok, resmi açıklamalara odaklanması gerekiyor.