5 Kasım Çarşamba günü Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda kura çekimi başladı. Sabah saat 10.30 itibarıyla kurada ismi çıkan hacı adayları, elektronik ortamda belirlendi. Bu yıl toplamda 84 bin 942 asil hacı adayı, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların kesin kayıt işlemleri ve sorgulama süreci de netlik kazandı.

2026 Hac Kura Sonuçları Nereden ve Ne Zaman Açıklanıyor?

2026 hac kuraları çekildi ve sonuçlar 5 Kasım akşamı saat 20.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Hacı adayları, "Hac İşlemleri" dijital hizmeti ile sonuçları hızlıca öğrenebiliyor. Sonuçlar, adayların kaydı sırasında tanımladıkları cep telefonlarına da SMS olarak iletiliyor. İl bazında tam listelerin ise yine saat 20.00’den itibaren erişilebilir durumda olduğu belirtiliyor. Ön kayıtlarını tamamlayanlar için, isim sorgulama ekranı aktif hale geldi ve isteyenler T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyor.

Hac Kayıt Süreci ve Yolculuk Takvimi

Kurada kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının e-Devlet portalı üzerinden 11-21 Kasım tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Belirlenen sürede kayıt yaptırmayanların yerine, 27 Kasım'dan itibaren ek kayıt hakkı tanınıyor. Türkiye'den ilk hac kafilesinin kutsal topraklara hareket tarihi ise 18 Nisan olarak planlandı; son kafile ise 22 Mayıs’ta yola çıkıyor. Hac yolculuğu takvimi ve kafile detayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adaylara bildiriliyor.

Hac Kura Sonuçları Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hacı adayları sonuçlara e-Devlet üzerinden "Hac İşlemleri" hizmeti ile ulaşabiliyor. Ayrıca Diyanet’in resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından da kura ve kayıt süreci hakkında güncel bilgilendirme yapıldı. Hac kura sonuçlarının sorgulanması için online platformlar ve mobil bildirimler etkin şekilde kullanıldı. Başvurusu kabul edilenlerin kafile bilgileri ve kesin kayıt prosedürleri ilgili platformlarda yayınlanıyor.

Bu bilgileri kullanarak, hac yolculuğu için başvuru yapan vatandaşlar, kayıt ve kura süreçlerini güvenli ve hızlı biçimde takip ediyor. 2026 yılı hac organizasyonunda süreçler elektronik ortamda şeffaf şekilde tamamlandı ve adayların merak ettiği tüm kritik aşamalar net biçimde duyuruldu.