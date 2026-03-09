Manifest’in yükselişiyle birlikte “Hilal Yelekçi kim”, “Hilal Yelekçi kaç yaşında”, “Hilal Yelekçi nereli” ve “Hilal Yelekçi ne okudu” soruları da gündemdeki yerini aldı. Müzik kariyerinin yanı sıra eğitim geçmişiyle de konuşulan genç sanatçı, sosyal medyada ve müzik takipçileri arasında merak uyandırıyor.

Hilal Yelekçi neden gündemde?

Manifest grubunun öne çıkan üyelerinden biri olan Hilal Yelekçi, hem sahne hakimiyeti hem de dans odaklı performansıyla dikkat çekiyor. Grubun yükselişi, üyelerin bireysel hayatlarına yönelik ilgiyi de artırmış durumda. Bu nedenle Hilal Yelekçi hakkında biyografi niteliğindeki aramalar son dönemde belirgin şekilde hız kazandı.

Müzik yolculuğuna Manifest’ten önce de ilgi duyan Yelekçi’nin, daha önce “Pinkeu” adıyla üretimler yaptığı biliniyor. Ayrıca Big5 sürecinde tanınırlığını artıran isimlerden biri olması, bugün hakkında yapılan aramaların temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hilal Yelekçi kim, kaç yaşında ve nereli?

Hilal Yelekçi 20 Mayıs 2001 doğumlu. Buna göre 9 Mart 2026 itibarıyla 24 yaşında. Genç sanatçının aslen Muğla Bodrumlu olduğu biliniyor. Küçük yaşlardan itibaren dans ve müziğe ilgi duyan Yelekçi, sahne tarafında özellikle K-Pop, High Heels, Street Jazz ve Hip-hop tarzlarıyla anılıyor.

Sahne performansının yanında fiziksel özellikleri de merak edilen Hilal Yelekçi’nin boyunun 1.71 metre, kilosunun ise 55 olduğu yönünde bilgiler paylaşılıyor. Ancak izleyici ilgisinin ana odağını daha çok kariyeri ve eğitim geçmişi oluşturuyor.

Hilal Yelekçi ne okudu?

Hilal Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 2025 yılında üniversiteden mezun olan genç isim, sanatla eğitimi bir arada yürütmesiyle de dikkat çekti. Mezuniyet döneminde sergilediği performanslar sosyal medyada da ilgi gördü.

Hayatı ve kariyeri

Hilal Yelekçi, müzik ve dansı erken yaşta hayatının merkezine alan bir isim. Manifest grubundaki çıkışıyla daha geniş kitlelere ulaştı. Daha önce dans ekiplerinde yer alması, kendi müzik denemelerini yapması ve yarışma geçmişi, bugünkü kariyerinin temelini oluşturdu. Manifest ile birlikte yeni şarkılar ve sahne çalışmaları yapan Yelekçi, genç kuşağın yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor.