Türk televizyon tarihinin unutulmayan yapımlarından Ekmek Teknesi, yıllar geçse de oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Heredot Cevdet karakteri ise izleyicinin belleğinde ayrı bir yerde duruyor.

Bu ilginin yeniden artmasıyla birlikte arama motorlarında “Hasan Kaçan kimdir”, “Hasan Kaçan nereli” ve “Hasan Kaçan kaç yaşında” soruları öne çıktı. Ekmek Teknesi’nde Heredot Cevdet karakterine hayat veren Hasan Kaçan’ın yaşam öyküsü, kariyeri ve sanat yolculuğu yeniden merak edilmeye başladı.

Hasan Kaçan kimdir

Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı Heredot Cevdet karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Hasan Kaçan, televizyon ve sinema dünyasında oyunculuğunun yanında karikatürist kimliğiyle de bilinen bir isim. Mizah alanındaki üretimiyle dikkat çeken Kaçan, uzun yıllar boyunca farklı mecralarda eser verdi.

10 Aralık 1957 tarihinde dünyaya gelen Hasan Kaçan, Kayseri’nin İncesu ilçesi doğumlu. Henüz çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Sanat yolculuğunda dönüm noktalarından biri ise gençlik yıllarında mizah dünyasının önemli isimleriyle kurduğu temas oldu. Bu süreç, onun çizgi ve mizah alanına daha güçlü şekilde yönelmesini sağladı.

Hasan Kaçan, özellikle Gırgır dergisindeki çalışmalarıyla geniş bir okur kitlesine ulaştı. Yaklaşık 15 yıl boyunca karikatür alanında üretim yaptı. Daha sonra oyunculuk, senaryo ve köşe yazarlığı gibi farklı alanlarda da çalışmalar yürüttü. Böylece yalnızca ekran önünde değil, yazılı ve görsel üretim tarafında da adından söz ettirdi.

Hasan Kaçan nereli kaç yaşında

Hasan Kaçan, Kayseri İncesu doğumlu. 10 Aralık 1957 doğum tarihi dikkate alındığında 9 Mart 2026 itibarıyla 68 yaşında. Çocukluk yıllarının ardından İstanbul’da büyüyen sanatçı, kariyerini de büyük ölçüde burada şekillendirdi.

Televizyon izleyicisinin hafızasında en güçlü yeri ise hiç kuşkusuz Ekmek Teknesi aldı. Heredot Cevdet karakteri, dizinin en sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Kaçan ayrıca Fesuphanallah, Eşref Saati, A.R.O.G, Osmanlı Tokadı ve Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı.

Hasan Kaçan hayatı ve kariyeri

Hasan Kaçan, karikatür, oyunculuk, senaryo ve yazarlığı bir arada yürüten sanat insanı. Ekmek Teknesi ile geniş kitlelere ulaştı, mizah dünyasındaki geçmişiyle de sanat hayatında kalıcı bir iz bıraktı. Bugün hâlâ hem televizyon geçmişi hem de üretimleriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor.