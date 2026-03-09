Trafikte hız ihlallerine uygulanan para cezalarında yeni dönem başladı. 27 Şubat 2026’da yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte eski yüzdelik ceza sistemi kaldırıldı, yerine yerleşim yeri içi ve yerleşim yeri dışı ayrımına dayalı kilometre bazlı yeni bir tarife getirildi. Böylece sürücüler için hem ceza kademeleri arttı hem de yerleşim yerlerinde daha düşük hız aşımında ceza uygulanmasının önü açıldı.

Yeni sistemde özellikle şehir içi denetimler daha sıkı hale geldi. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6 ila 10 kilometre aşan sürücülere artık 2 bin lira ceza kesilecek. Şehir dışında ise ilk kademe ceza 11 ila 15 kilometre aşımda başlayacak. Bu ayrım, yeni düzenlemenin en dikkat çeken noktalarından biri oldu. Çünkü aynı hız ihlali, yolun bulunduğu yere göre farklı sonuç doğuracak.

Yerleşim yeri içinde hız cezası ne kadar oldu?

Yeni tarifeye göre yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 km/s aşanlara 2 bin lira, 11-15 km/s aşanlara 4 bin lira, 16-20 km/s aşanlara 6 bin lira, 21-25 km/s aşanlara 8 bin lira ceza verilecek. 26-35 km/s aşımda ceza 12 bin liraya, 36-45 km/s aşımda 15 bin liraya çıkacak.

Daha yüksek aşımda yaptırım sertleşiyor. 46-55 km/s aşanlara 20 bin lira ceza ve 30 gün ehliyete el koyma, 56-65 km/s aşanlara 25 bin lira ceza ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak. Hız sınırını 66 km/s ve üzeri aşan sürücüler ise 30 bin lira ceza ile karşılaşacak, ayrıca ehliyetlerine 90 gün el konulacak.

Yerleşim yeri dışında yeni ceza tablosu nasıl?

Yerleşim yeri dışında ceza kademesi 11-15 km/s aşımda başlıyor. Bu aralıkta ceza 2 bin lira. 16-20 km/s aşanlara 4 bin lira, 21-25 km/s aşanlara 6 bin lira, 26-30 km/s aşanlara 8 bin lira ceza uygulanacak. 31-40 km/s aşımda ceza 12 bin liraya, 41-50 km/s aşımda 15 bin liraya yükseliyor.

Şehir dışındaki ağır ihlallerde ehliyete el koyma da devreye giriyor. 51-60 km/s aşımda 20 bin lira ceza ve 30 gün, 61-70 km/s aşımda 25 bin lira ceza ve 60 gün, 71 km/s ve üzeri aşımda ise 30 bin lira ceza ve 90 gün ehliyete el koyma uygulanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte radar denetimlerinde artık sürücünün hız sınırını yüzde kaç aştığından çok, kaç kilometre aştığı belirleyici olacak. Bu nedenle özellikle şehir içi yollarda hız göstergesine daha dikkatli bakmak gerekecek.