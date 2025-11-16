İzmir’in Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 34 düzensiz göçmen, yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin mücadelesi sonrası kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, içerisinde göçmenlerin bulunduğu lastik botun hareket kabiliyetini yitirdiği ihbarı alınmasıyla hemen bir Sahil Güvenlik gemisi olay yerine sevk edildi. Ekipler, bottaki aralarında 14 çocuğun da bulunduğu 34 kişiyi güvenli şekilde tekneye alarak kurtardı.

İkisi çocuk yedi düzensiz göçmen

Bunun yanı sıra; Menderes ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Sahil Güvenlik Özel Harekât unsurları, kara yoluyla ilerledikleri belirlenen 2’si çocuk toplam 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan ve kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.