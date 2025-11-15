İzmir’in Menemen ilçesinde, uzun süredir kedileriyle birlikte yaşadığı ifade edilen Şule Çörekçi, evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre olay Menemen’in Mermerli Mahallesi’ndeki tek katlı evde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Kendisi ve 30 kedisi hayatını yitirdi

Yangın sonrası yapılan incelemede, 52 yaşındaki Çörekçi’nin yanı sıra evde bulunan 30 kedinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayvan sevgisiyle bilinen ve “Islak Burunlar Pati Evi” adlı oluşumun kurucusu olan Çörekçi’nin tek başına yaşadığı öğrenildi. Çörekçi’nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü belirtildi.