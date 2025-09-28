Son Mühür- Dünyanın en etkili sosyal medya platformları arasında yer alan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Moldova seçimleri için Fransız istihbaratından kendisine gelen teklifi kabul etmediğini duyurdu.

Durov'un açıklamalarını Zafer Partisi'ni etiketleyerek paylaşan Ümit Özdağ, açıklamaların mutlaka okunması gerektiğine işaret etti.

''Telegram’ın sahibi çok ilginç bilgiler vermiş. Tercüme ederek muhakkak okuyun'' çağrısında bulunan Özdağ'ın okunmasını istediği yazıda Pavel Durov şunları söylüyor.



Sansürlememi istemişlerdi...



Yaklaşık bir yıl önce, Paris'te mahsur kaldığım sırada, Fransız istihbarat servisleri bir aracı aracılığıyla bana ulaştı ve Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Moldova hükümetine bazı Telegram kanallarını sansürlemede yardımcı olmamı istedi.



Kurallarımız ihlal edenleri kaldırdık...



Fransız (ve Moldova) yetkililer tarafından işaretlenen kanalları inceledikten sonra, kurallarımızı açıkça ihlal eden birkaç tanesini tespit ettik ve kaldırdık. Aracı daha sonra bana, bu iş birliği karşılığında Fransız istihbaratının, geçen yıl Ağustos ayında tutuklanmamı emreden hakime benimle ilgili “iyi şeyler söyleyeceğini” bildirdi.



Bu kabul edilemezdi...



Bu, birkaç düzeyde kabul edilemezdi. Eğer ajans gerçekten hakime yaklaştıysa, bu yargı sürecine müdahale etme girişimi anlamına gelirdi. Eğer yaklaşmadıysa ve sadece bunu yaptığını iddia ettiyse, o zaman Fransa'daki yasal durumumu, Doğu Avrupa'daki siyasi gelişmeleri etkilemek için kullanıyordu — Romanya'da da gözlemlediğimiz bir model.



İkinci bir listeyle geldiler...



Kısa bir süre sonra, ekibi sözde “sorunlu” Moldova kanallarının ikinci bir listesini aldı. İlk listeden farklı olarak, bu kanalların neredeyse tamamı meşru ve kurallarımıza tamamen uygundu. Tek ortak noktaları, Fransız ve Moldova hükümetlerinin hoşlanmadığı siyasi pozisyonları dile getirmeleriydi.

Bu talebe göre hareket etmeyi reddettik.

Telegram, ifade özgürlüğüne bağlıdır ve siyasi nedenlerle içerik kaldırmayacaktır. Telegram'ı platformumuzu sansürlemeye zorlama girişimlerinin her birini ifşa etmeye devam edeceğim. Takipte kalın.