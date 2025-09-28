Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın Kapsamı ve Daha Önceki Gelişmeler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından devralınan soruşturma, Can Holding bünyesinde suç örgütü kurulduğu iddialarına dayanıyor. İddialar arasında 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' gibi çok yönlü eylemler bulunuyor.

Soruşturma kapsamında daha önce Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, ilk sevklerde 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahkemeye Sevk Edildi

Son olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kemal Can, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ve 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi.