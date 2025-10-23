Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir programının ikinci gününde kentin köklü spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp yöneticileriyle bir araya gelen Özdağ, Göztepe’nin Türk futbolundaki yeri ve İzmir’in spor kültürüne katkıları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kerem Ertan kulüp tarihi hakkında bilgiler verdi

Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşen görüşmede, Göztepe’nin Türk futbolundaki tarihi, İzmir’in spor kültürüne yaptığı katkılar ve altyapı çalışmaları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Özdağ, Göztepe’nin sadece bir futbol kulübü olmanın ötesinde, İzmir’in dokusunda yer etmiş güçlü bir camia olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca sporun kent yaşamındaki önemi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve amatör branşlara verilen desteğin artırılması konuları da konuşuldu. Göztepe yöneticileri, kulübün vizyonu ve geleceğe dönük projeleri hakkında Özdağ’a bilgi verdi.

Özdağ'ın İzmir programı devam ediyor

Öte yandan Ümit Özdağ’ın İzmir programı Göztepe ziyaretinin ardından Fuar İzmir’de düzenlenen Fashion Prime 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı ziyaretiyle devam edecek. Günün son programında ise Ege Bölgesi Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etmesi planlanıyor.